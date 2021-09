Kelly Price brise le silence sur la «disparition», dit que COVID l’a presque tuée

Lire du contenu vidéo

Prix ​​Kelly s’adresse enfin à sa famille pour devenir MIA et partage une histoire incroyable de son hospitalisation avec COVID … nous disant à un moment donné qu’elle était médicalement morte.

Price nous dit qu’elle n’a jamais vraiment disparu, malgré le fait que certains membres de sa famille ont insisté sur le fait qu’elle avait disparu sans laisser de trace. Kelly dit qu’elle s’est isolée alors qu’elle se remettait de COVID et évitait sa famille, avec qui elle dit qu’elle ne reste pas systématiquement en contact.

La bataille de Price avec COVID était sérieuse … elle dit qu’elle a en fait stagné à un moment donné et a dû être ramenée à la vie par les médecins et le personnel. Elle nous dit qu’elle était littéralement sur son lit de mort, mais qu’elle a miraculeusement rebondi.

Cela ne veut pas dire qu’elle est encore sortie du bois – loin de là, en fait … Kelly est toujours sous oxygène et a parfois eu du mal à parler avec nous, mais voulait faire connaître son histoire. Nous avons demandé à l’avocat de Kelly, Monique Ewing, si elle avait été vaccinée, mais Ewing ne le préciserait pas.

Quant à savoir pourquoi il y a un décalage entre la famille de Kelly et ses allées et venues, Kelly en parle également … on dirait qu’il y a un drame BTS entre elle et sa sœur, et peut-être d’autres.

Nous avons également parlé à Ewing qui a décrit les mesures qu’ils devront prendre pour retirer Kelly de la liste des personnes disparues de Georgia – c’est ce que a déclenché cette frénésie pour commencer.

On dirait qu’elle doit encore franchir quelques obstacles, mais tout le monde peut être assuré que Kelly est en vie et travaille toujours à son rétablissement.

Cela met un arc sur ce à quoi Kelly a fait allusion son histoire IG ce week-end… qu’elle allait bien et que ce récit est devenu incontrôlable.