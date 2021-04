Kelly Price sort un nouvel EP, GRACE – Disponible maintenant! ⋆ 10z viral

* Évangile de Motown, l’un des premiers labels d’enregistrement de musique gospel, en partenariat avec SANG GIRL! Inc., célèbre la sortie du chanteur / compositeur neuf fois nominé aux GRAMMY® Kelly Price’s deuxième projet évangélique, LA GRÂCE.

La sortie de GRACE intervient quinze ans après l’album gospel acclamé de Price, This Is Who I Am, qui a atteint le n ° 1 du palmarès Billboard Top Gospel Albums et a atterri dans le top dix du palmarès Top R & B / Hip-Hop Albums. Grace est désormais disponible partout où la musique est vendue et diffusée numériquement. Achetez GRACE sur: https://KellyPrice.lnk.to/GRACE

Le tout nouvel EP de 6 titres arrive avant le dimanche de Pâques 2021 et rappelle la grâce de Dieu en ces temps sans précédent. Grace commence avec le premier album électrisant «Dance Party», avec une reprise du classique «Faith That Conquers» et la chanson titre «Grace».

S’appuyant sur sa foi et sa croyance en Dieu, Kelly Price a versé son cœur et son âme dans GRACE et l’a utilisée comme un outil de guérison après avoir perdu son grand-père au début de la pandémie de 2020, suivie du décès soudain de sa mère à la fin de la guerre. an. Le résultat est une histoire de joie, de douleur, d’amour et de perte, Grace devenant l’un des projets les plus inspirants et les plus émouvants de Price à ce jour.

Price est sur le point de se lancer dans une tournée de presse virtuelle progressive qui comprendra des arrêts promotionnels à GMA3: Ce que vous devez savoir, Sirius XM Sway In The Morning, The Breakfast Club, Good Day New York et plus encore. LA GRÂCE est disponible dès maintenant partout où la musique est vendue et diffusée numériquement. Achetez Grace sur: https://KellyPrice.lnk.to/GRACE