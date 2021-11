Kelly Reilly s’exprime après la révélation du destin de Beth Dutton

Cet article contient des spoilers pour Yellowstone saison quatre, épisode un. Yellowstone est revenu pour sa quatrième saison dimanche soir, et le sort de Beth Dutton (Kelly Reilly) a finalement été révélé après que les fans se soient retrouvés avec un cliffhanger majeur pendant plus d’un an. Beth a survécu au bombardement de la finale de la troisième saison, et Reilly a taquiné ses fans sur Instagram après la diffusion de l’épisode.

Reilly a partagé une photo de Beth sur un moniteur de caméra, frappée par des coups de pied encore en vie. « Vous n’en doutiez pas, n’est-ce pas ? Reilly a écrit, ajoutant en plaisantant un emoji de cafard pour l’effet.

Dans le premier épisode et les téléspectateurs reviennent sur la scène de Schwartz et Meyer, la destruction est totale. Au lieu de voir le cadavre de Beth, les téléspectateurs ont rapidement appris que Beth est bien vivante. Après être sortie des ruines ensanglantées de vêtements en lambeaux, elle s’est assise au bord de la route et a fumé une cigarette qu’elle a obtenue d’un passant. (Nous ne pouvons pas penser à une façon plus « Beth » de réagir après une telle épreuve.) Nous avons également vu que son dos était gravement blessé à la suite de l’explosion, mais peu importe, nous sommes heureux qu’elle ait survécu.

Alors que beaucoup pensaient que Beth survivrait, ce n’était pas chose faite. Elle était dans l’attaque la plus extrême de la finale de la saison 3, et elle était introuvable dans les images de la saison 4 publiées jusqu’à présent. Reilly elle-même a gardé les choses vagues avant la première. La seule chose que nous savions avec certitude était que le fiancé de Beth, Rip Wheeler (Cole Hauser) allait éliminer le responsable.

La question demeure maintenant : qui a attaqué les Duttons ? Était-ce des actions du marché ? Était-ce Jamie Dutton ? Était-ce le père biologique de Jamie, Garrett Randall (Will Patton) ? Était-ce une nouvelle faction ambitieuse de Broken Rock ? Serait-ce quelqu’un d’autre tout à fait ? Nous serons collés à la saison 4 de Yellowstone jusqu’à ce que nous le sachions.

Vous pouvez regarder Yellowstone en direct sur Paramount Network via votre fournisseur de câble ou un service comme FuboTV. Les épisodes passés sont disponibles en streaming sur Peacock. Les prochaines retombées de Yellowstone, telles que 1883, sortiront sur Paramount+.