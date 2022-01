Kelly Reilly, star de « Yellowstone », parle du moment le plus « déchirant » de la saison 4 « intense »

Yellowstone a récemment terminé sa quatrième saison, gagnant plus de fans et des notes élevées pour Paramount Network et déplaçant un peu plus le monde des Duttons. Ce fut une saison de montagnes russes qui s’est terminée avec moins de bang que la saison précédente. Cela ne signifie pas que les ramifications ne feront pas connaître leur présence ou que la qualité a glissé. Cela signifie simplement que Yellowstone est prêt à livrer et à surprendre alors qu’il avance vers sa conclusion.

La saison quatre a laissé toute la famille Dutton ressentir ses blessures, mais c’est Beth Dutton de Kelly Reilly qui a semblé sortir des flammes pour accepter la partie la plus sombre de sa vie. La finale a vu Beth placée au bord de l’exil de la famille avant de se marier dans un moment de bonheur sauvage pour contrer « la chose la plus sombre qu’elle ait jamais faite » peu de temps après.

Ce fut une saison intense pour Reilly, mais le moment le plus déchirant pourrait aussi être le plus simple. Alors que Beth a été prise dans une explosion, battue émotionnellement au cours de la saison, a épousé l’homme de ses rêves avant de faire chanter son frère séparé, le moment le plus difficile a été la lueur de maternité qu’elle a dû étouffer.

La saison quatre a présenté Carter à la famille Dutton, trouvée par Beth à l’extérieur d’un hôpital et ramenée au ranch. Il y a un moment où les deux se rapprochent et le jeune garçon appelle Beth « maman », l’incitant à commencer une réponse maternelle qu’elle tue rapidement dans son élan.

« Quand ses yeux se remplissent de larmes et que je suis méchante avec lui, c’est tellement bouleversant et c’est tellement impossible parce que c’est le contraire de qui je suis », a déclaré Reilly à Esquire. « Donc à ce moment-là, je pense qu’elle sait comment gérer ça. Elle est sur le point d’aller tuer quelqu’un et de ruiner sa vie. Elle ne va pas dire à cet enfant, « Je serai ta mère », même si son cœur le veut. plus que tout, parce qu’elle pourrait l’abandonner à nouveau. Quand je l’ai lu, et quand je le jouais dans ma tête, il se passait quelques choses, l’une d’entre elles étant qu’elle le protégeait d’elle et était honnête sur le fait que tu n’en as qu’un. Je ne suis pas ta mère, je suis ton amie. »

« Ce n’est pas comme s’ils écrivaient sur une f-ing serviette de table en disant: » Ici, vous êtes tout le monde, la vie est bien faite. Vous ne pouvez pas avoir d’enfants, ici je vais vous en donner un et avoir une petite famille heureuse. » Ce n’est pas Yellowstone, et ce n’est pas la vraie vie. Ce sont des personnages vraiment compliqués, difficiles, imparfaits qui ont eu , des enfances douloureuses, essayant de comprendre ce dont un enfant a besoin à ce moment-là ? » Reilly continua. « Nous avons tous les deux pris la scène telle qu’elle était prévue et écrite. Je pense que c’était puissant, car le gain lorsqu’un jour cette relation peut ou ne peut pas devenir quelque chose de vraiment mérité, va être époustouflant. »

Au final, Beth Dutton a terminé sa saison loin d’être une mère mais proche d’être une matriarche. Et c’est un rôle puissant à jouer dans les limites de la série.