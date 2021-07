Kelly Ripa appelle hilarant les mecs qui pensent qu’il lui manque un pied

in

À ce stade, Mark Consuelos, également en décalage horaire, a fait une deuxième tentative louable de quasi-défendre ceux qui se concentraient sur ses pieds dans les commentaires, bien que probablement plus pour apaiser les inquiétudes de sa femme plutôt que de dire que les gens devraient poser des questions sur les membres potentiellement manquants. (C’est un peu personnel de toute façon, non?) À son honneur, Ripa semble plus abasourdie par tout cela qu’en colère, ce qui a conduit à la deuxième partie de la conversation.