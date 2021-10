Kelly Ripa et Mark Consuelos montrent de la peau dans un instantané torride au bord de la piscine avec leur copain Jake Shears

in

Le couple toujours sexy Kelly Ripa et Mark Consuelos ont encore une fois montré leurs meilleurs atouts.

Ripa, 51 ans, a posté dimanche une photo torride d’elle, de Consuelos, 50 ans, et de leur copain Jake Shears en maillot de bain pour le 43e anniversaire du musicien.

“Joyeux anniversaire @jakeshears. Merci de nous avoir permis de faire partie de la pochette de votre nouvel album. Bientôt!” l’hôte “Live” a écrit dans la légende.

Sur la photo, seul le dos tonique de Ripa est visible, tandis que Consuelos présente la plupart de son corps de chamois.

Kelly Ripa et son mari Mark Consuellos ont fait tourner les têtes dans leur dernier article sur les réseaux sociaux. (Photo de Jeff Kravitz/FilmMagic)

Les commentaires indiquant à quel point la paire avait l’air chaud ont immédiatement commencé à affluer.

L’actrice Rachael Harris a écrit : “Thirst. Trap. How. Dare. You”, auquel Ripa a répondu, “le nom de l’album est Buckets Of Thirst”.

E! l’hôte Justin Sylvester a ensuite sonné: “Quel est le nom du 1er single ???” et Ripa a répondu: “Seau de soif.”

Le comédien Joel McHale a plaisanté: “Cher Seigneur, j’espère que vous portez tous de la crème solaire.”

L’hôte ‘Live’ et Consuelos sont mariés depuis 25 ans. (Photo par Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic via .)

Ripa a elle-même célébré son anniversaire samedi et son mari sexy en a profité pour partager son amour pour elle avec le monde.

La star de “Riverdale” a sous-titré une série de photos adorables du couple, “Joyeux anniversaire à mon meilleur ami, amant, confident. Mon partenaire de danse dans la vie.. Ma fille pour toujours. Pour tous les jours importants où nous avons manqué d’être ensemble. de nombreuses années, je suis tellement reconnaissant de passer cette journée spéciale avec vous. Je vous aime, Joyeux anniversaire amore. “

Consuelos est toujours très attirée par sa femme après 25 ans de mariage. En juillet, Ripa a partagé une photo de son mari incapable de détacher ses yeux de ses fesses alors qu’elle se penchait.

“Je pense que nous nous sommes trouvés au bon moment de notre vie”, a déclaré Ripa en avril 2020, expliquant pourquoi ils sont capables de maintenir leur relation torride. “Nous étions vraiment jeunes, pas que ce soit le bon moment dans la vie de quelqu’un, mais nous étions vraiment flexibles, non? Comme si nous étions flexibles les uns envers les autres.”

Ils se sont rencontrés sur le tournage de “All My Children” en 1995, se sont enfuis en 1996 et partagent maintenant trois enfants : Michael, 24 ans, Lola, 20 ans et Joaquin, 18 ans.