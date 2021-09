Kelly Ripa et Ryan Seacrest s’unissent hors du studio pour célébrer la fête du travail

Kelly Ripa et Ryan Seacrest se sont réunis pendant le week-end de vacances avec le producteur de leur émission, Michael Gelman, et se sont rendus sur les réseaux sociaux pour partager leur moment ensemble. Seacrest a posté une photo des trois sur son compte Instagram, semblant profiter de leur temps ensemble. Sur la photo, Seacrest est dans un ensemble tout noir tandis que Ripa est au milieu vêtue d’une belle robe blanche, tandis que Gelman porte un look simple avec un t-shirt blanc et un short bleu sarcelle avec un chapeau.

« Le long week-end continue… Bonne fête du travail ! » Seacrest a sous-titré la photo. Plusieurs fans étaient impatients de montrer leur soutien dans la section des commentaires, avec un certain nombre de ses abonnés demandant quand les émissions en direct reprendraient. Les fans ont également souhaité aux trois une bonne fête du travail et semblaient ravis qu’ils en prennent. temps libre pour s’amuser.

Ripa et son mari Mark Consuelos sont officiellement des nids vides maintenant après avoir envoyé leur plus jeune fils, Joaquin, à l’université. Le couple adorable, marié depuis près de trois décennies, partage trois enfants : Michael, 24 ans ; Lola, 20 ans, et Joaquin, 18 ans. La femme de 50 ans est récemment devenue franche dans son émission, Live with Kelly and Ryan, au sujet du processus émotionnel de son envoi à l’Université du Michigan. “Nous avons emmené notre plus jeune fils à l’université, nous l’avons déposé. C’était difficile. C’était vraiment difficile”, a-t-elle déclaré à Seacrest selon USA Today.

Elle a poursuivi: “Nous l’avons déposé à l’école et nous lui avons fait un câlin, c’était en fait brutalement douloureux. Et j’ai dit:” Je ne savais pas que 18 ans iraient si vite “et il n’a rien dit, il me faisait juste un câlin. Mais il s’est retourné pour s’éloigner et j’ai dit : “Attends, Joaquin, encore une !” Et il a continué à marcher.” Elle a ajouté que ce n’était pas seulement elle qui se sentait émue par le nouveau chapitre, en disant: “Et je savais que cela lui arrivait aussi, l’émotion.”

Son choix de demander “un autre” câlin n’était pas qu’un accord unique. En fait, elle a également partagé que c’était quelque chose qu’elle faisait à tous ses enfants quand elle les mettait au lit. Après les avoir bordés et blottis contre eux, elle leur faisait des câlins et des bisous avant de s’éloigner et de revenir en demander un de plus. Ripa a noté que cela faisait rire tous ses enfants et c’est à ce moment-là que c’est devenu en quelque sorte une tradition dans leur foyer. Ripa est allée sur Instagram pour partager une photo hilarante d’elle et de Consuelos au lit ensemble et l’a légendé avec: “Nous écrasons cette chose de nidification vide.”