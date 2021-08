Kelly Ripa a partagé un regard sur son “nid vide” sur Instagram. La star de LIVE with Kelly and Ryan et son mari, l’acteur Mark Consuelos, ont posté un selfie d’eux-mêmes l’air plutôt désespéré à la maison sur le canapé après avoir envoyé leur plus jeune enfant, Joaquin, 18 ans, à l’université. “Jusqu’à présent, nous écrasons ce nid vide”, a écrit Ripa. Ripa et Consuelos sont également les parents de Michael, 24 ans, et de Lola, 20 ans. Joaquin fréquente l’Université du Michigan et rejoindra l’équipe de lutte.

Ripa a marqué la remise des diplômes de Joaquin en juin avec un joli cliché sur Instagram. Sur la photo, Ripa et Consuelos sont tout sourire avec leur plus jeune alors qu’il est paré d’une robe bleue enveloppée d’un pompon jaune. Elle a sous-titré la photo avec “The Graduate! #2021” Le couple adorable a toujours été pro-photos de famille et partage régulièrement leurs doux moments avec les fans. Des anniversaires aux réunions de famille, l’animatrice de l’émission matinale et son mari s’attachent à partager leurs moments personnels avec leurs abonnés.

Ripa a été ouverte sur les limites que ses enfants lui ont fixées avec ce qu’elle peut partager à leur sujet en ligne. Michael, l’aîné, a très tôt demandé son intimité. “Je n’étais pas autorisé à discuter de quoi que ce soit”, a déclaré Ripa à Glamour. “Je ne pouvais pas parler de sa vie, de ses notes, même si elles étaient excellentes. Je ne pouvais pas parler de l’école. Je n’avais pas le droit de montrer sa photo de bal à la télévision, même si c’était possible, tant que j’avais la permission de la fille de ses parents.

“Ce serait très injuste d’utiliser mon mégaphone pour discuter de quelqu’un qui ne veut pas être discuté”, a poursuivi Ripa. “Je suis toujours très conscient que c’est la limite.” Dans cette interview, Ripa a admis que bien qu’elle n’ait pas les mots de passe de son Twitter et de son Facebook, elle gère son propre compte Instagram, et a admis de manière relative que la tendance à trop partager pendant la pandémie s’est aggravée. “Je n’arrête pas de dire qu’Instagram, pendant la pandémie, a rendu tout le monde 300% plus grand que ce que nous pensons être. Si vous pensez que cette personne est géniale, vous pensez que cette personne est 300% plus grande en ce moment”, a-t-elle déclaré. “Et si vous ne m’aimez pas, ou n’importe qui d’autre, vous pensez maintenant que je suis 300% pire.”

Ripa a également révélé qu’elle avait été approchée pour faire une émission de télé-réalité sur leur famille dans le passé, mais que cela n’avait jamais intéressé leur famille. “À l’époque où toutes les émissions de téléréalité commençaient, je ne peux pas vous dire combien d’entreprises nous ont approchés pour faire une émission de téléréalité. Mark et moi dirions:” Non, non. Je ne pense pas vraiment que vous compreniez. Il n’y a rien à tourner ici'”, a-t-elle conclu. “Il n’y a rien d’excitant qui se passe. Ce serait vraiment comme la version télévisée du séchage de la peinture.”