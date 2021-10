Kelly Ripa reçoit une merveilleuse surprise d’anniversaire à la télévision avec l’aimable autorisation de son mari Mark Consuelos

Kelly Ripa a eu 51 ans le 1er octobre et son mari Mark Consuelos s’est assuré que ce soit un événement spécial. Au cours de l’épisode de vendredi, Consuelos remplaçait en tant que co-animateur de Live! Avec Kelly et Ryan en l’absence de Ryan Seacrest. À la surprise de Ripa, Consuelos a sorti un chariot plein de surprises pour sa femme, dont un bouquet de fleurs et un gâteau de sa boulangerie préférée.

Ripa et Conseuelos sont mariés depuis 25 ans et partagent 3 enfants – Michael, 24 ans, Lola, 20 ans et Joaquin, 18 ans. Ripa a récemment déclaré que le secret pour garder leur relation saine est assez simple. “Amour et temps sexy”, a déclaré Ripa lors de l’épisode du 20 septembre de son talk-show. Elle a ajouté que la combinaison « règle » toujours leurs problèmes. Au cours de l’épisode, Consuelos était un hôte invité.

Ripa et Consuelos ont parlé de l’émission Scenes From a Marriage, qui explore “l’amour, la haine, le désir, la monogamie, le mariage et le divorce”, selon une description de HBO. “Je me disais que rien de tout cela ne se produirait jamais dans la maison de Mark Consuelos parce qu’il aurait immédiatement tué tout cela dans l’œuf”, a déclaré Ripa à propos du drame qu’ils ont vu se dérouler dans l’épisode deux. “Il aurait été comme, “Oh, tu es en colère ? Je sais comment m’occuper de ça. Oh, tu ne te sens pas bien à propos de quelque chose ? Je m’en occupe. Oh, tu as l’impression que tu es peut-être surmené ? Je je t’ai. Je sais ce dont tu as besoin.'”

Ripa a poursuivi en notant: “Parce que tout pour Mark est réglé avec – tout est réglé avec”, alors que le public riait. “Amour.” elle a ajouté: “Amour et temps sexy.” Intervint Consuelos, ajoutant : “Pas tout. Pas tout !” Ripa ne l’a pas laissé partir facilement, ajoutant: “À peu près tout.”

Ripa a admis qu’elle n’était pas quelqu’un qui avait jamais cru à l’amour fou jusqu’à ce qu’elle voie une photo de Consuelos. “Je n’étais pas une romantique désespérée”, a-t-elle déclaré un jour lors d’une interview avec Radio Andy’s Lunch With Bruce “Je n’ai jamais pensé à me marier; il ne m’est jamais venu à l’esprit que je vieillirais avec quelqu’un. la vie de fille célibataire en ville et un peu comme déménager… Quand je l’ai vu, la photo de lui, j’ai vu tout mon avenir avec lui flasher avant, comme je l’ai vu. ”