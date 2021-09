Kelly Ripa révèle la manière intime que Mark Consuelos “s’occupe” des problèmes

Trois enfants et 25 ans plus tard, Kelly Ripa et Marc Consuelos vont toujours fort.

Le secret de leur mariage éternel ? “Amour et temps sexy”, selon Kelly, qui a révélé la manière physique dont son mari “réglait” toujours leurs problèmes.

Le sept. Le 20 février, Mark est intervenue en tant que co-animatrice invitée de son émission, Live With Kelly and Ryan, rejoignant sa femme pour discuter de l’émission Scenes From a Marriage, qui explore “l’amour, la haine, le désir, la monogamie, le mariage et le divorce”, selon à HBO.

“Je me disais que rien de tout cela ne se produirait jamais dans la maison de Mark Consuelos, car il aurait immédiatement tué tout cela dans l’œuf”, a déclaré Kelly à propos des troubles conjugaux qu’ils ont regardés dans l’épisode deux.

Comme elle l’a partagé, “Il aurait dit : ‘Oh, tu es contrarié ? Je sais comment m’en occuper. Oh, tu ne te sens pas bien à propos de quelque chose ? Je m’en occupe. Oh, toi vous avez peut-être l’impression d’être surmené ? Je vous ai. Je sais ce dont vous avez besoin. »