Kelly Ripa révèle qu’elle a un enfant préféré

Le secret parental de Kelly Ripa est de garder ses trois enfants sur leurs gardes ! L’animatrice de Live with Kelly and Ryan a parlé franchement de ses enfants alors que son mari Mark Consuelos remplaçait Ryan Seacrest lors de l’épisode de mercredi du talk-show de jour. Au cours de la conversation, Ripa a admis avoir un enfant préféré, mais n’a pas voulu révéler s’il s’agissait de son fils aîné Michael, 24 ans, de sa fille Lola, 20 ans, ou de son plus jeune fils Joaquin.

« J’ai un enfant préféré et j’ai un chien préféré mais ils ne savent pas qui ils sont. En fait, chacun de mes enfants accuse l’autre enfant d’être mon préféré. En permanence », a expliqué Ripa. « Ils me disent : ‘Eh bien, tu es la préférée de maman.’ ‘Non, tu l’es.’ « Non, vous l’êtes ! » Et c’est le meilleur jeu à jouer, n’est-ce pas ? On ne sait jamais à qui profitera la lecture du testament. »

Consuelos a accepté, plaisantant, « Aucun d’entre eux », avant de faire référence à l’émission à succès de HBO Succession. « Ils n’obtiennent rien. Ils obtiennent zéro. Vous devez faire votre propre tas! » Ripa a répondu: « Faites votre propre tas, c’est vrai. Vous faites votre propre tas, dit [Succession character] Logan Roy, notre leader intrépide. Bien qu’il ait dit plusieurs jurons que nous ne pouvons pas dire à la télévision. »

Elle a poursuivi: « Mais Mark ne peut pas ne pas indiquer qui est son préféré. Les chiens savent qui est le préféré de Mark et les enfants savent qui est le préféré de Mark. » Consuelos a protesté : « Je n’ai pas d’enfant préféré », ce à quoi sa femme a répondu : « Oh s’il vous plaît ! Malgré cela, l’acteur de Riverdale a maintenu qu’il n’avait pas de numéro un humain, mais il joue les favoris avec les membres canins de la famille.

« Je n’en ai pas ! Mais j’ai un chien préféré, oui. Maintenant que Chewie n’écoute pas l’émission en ce moment, je peux dire que j’aime Chewie mais j’aime vraiment, vraiment Lena », a déclaré Consuelos. Quand Ripa a fait remarquer que le chiot plus âgé ne pouvait plus rien entendre », a expliqué Consuelos, « C’est juste que Lena est plus câline. Elle te laisse la câliner. »

Ripa et Consuelos ont célébré leur 25e anniversaire de mariage en mai après leur première rencontre sur le tournage de All My Children. Se mariant en 1996, les deux sont devenus l’un des plus grands couples d’Hollywood et ne manquent jamais une occasion de se moquer l’un de l’autre ou de partager une photo torride de leur partenaire. « Je t’aimerai jusqu’à ce que l’arc-en-ciel brûle les étoiles dans le ciel … toujours », a écrit Consuelos sur Instagram à côté de photos avec Ripa en l’honneur de leur anniversaire marquant. « Sanglotant. Je t’aime tellement », a répondu Ripa. « Certaines de ces photos n’ont jamais été vues auparavant. Comme dans, je ne les ai jamais vues auparavant. »