Kelly Ripa riposte à l’affirmation selon laquelle elle a utilisé un filtre pour une photo de plage “Ageless”

in

Kelly Ripa met les pendules à l’heure sur ce qui l’aide à garder son apparence si jeune.

Comme elle et son mari Marc Consuelos s’habituer à leur tout nouveau statut de nids vides, le co-animateur de Live With Kelly et Ryan, 50 ans, a partagé sur Instagram une photo du couple se relaxant pendant une journée à la plage.

“Du fromage et une baguette”, a légendé Kelly, ajoutant des emojis baguette, fromage et parasol.

Sa section de commentaires a rapidement été remplie de personnes remarquant à quel point elle était jeune sur la photo. Un de ces commentaires est venu de Carson Kressley, qui a écrit, “Adolescents !!!!” De plus, la co-vedette de Mark’s Riverdale Marisol nichols posté, “Tu as 15 ans.”

Une autre personne a écrit : « Bébés !! [heart-eyes emoji] si jeune et si frais. “Et encore un autre fan a partagé,” Bébés sans âge. “

Les choses se sont un peu compliquées après que quelqu’un d’autre a posté : “Comment as-tu l’air de 10 ans plus jeune Kelly ? [raised-eyebrow emoji] Ce doit être des vacances reposantes ! “Cela a amené une utilisatrice à répondre : « Aussi belle qu’elle soit, c’est sans aucun doute un filtre ! » La personne a ajouté un emoji à deux cœurs.