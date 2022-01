Kelly Rizzo : cinq choses à savoir sur elle

La femme de . Bog Saget, Kelly Rizzo

Le 9 janvier 2022, Bob Saget est décédé à l’âge de 65 ans. TMZ a été le premier à annoncer la nouvelle, ajoutant que des sources affirment que Saget est décédé au Ritz-Carlton d’Orlando, en Floride, le dimanche 9 janvier 2022.

« Le bureau du shérif et les pompiers sont arrivés à l’hôtel vers 16 h HE… après que la sécurité de l’hôtel a trouvé Bob dans sa chambre. Nous sommes informés qu’il a été déclaré mort sur les lieux, mais les circonstances de sa mort ne sont toujours pas claires », a écrit TMZ.

Depuis 2018, Saget est marié à Kelly Rizzo.

Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet :

1. Saget et Rizzo se sont mariés en 2018 après s’être rencontrés en 2015

En mai 2018, Closer Weekly a révélé que Saget et Rizzo s’étaient fiancés. Par coïncidence, la nouvelle est tombée quelques jours seulement après que la co-vedette de « Full House » de Saget, John Stamos, a également annoncé leur mariage.

Saget et Rizzo se sont mariés en 2018, et après cela, Saget est devenu un « Danny Tanner » posé.

Oh. Mon. Dieu. Je passe ma journée à nettoyer, passer l’aspirateur et tout désinfecter dans la maison. Je suis devenu Danny Tanner. – bob saget (@bobsaget) 19 mars 2020

Rizzo a admis, selon Cheat Sheet, que sa maison « est très propre ».

Le blogueur de voyage a déménagé de Chicago à Los Angeles pour se rapprocher de Saget, selon NBC Chicago. L’agence a cité Rizzo en disant au magazine Michigan Avenue : « Je ne le vois vraiment pas comme Danny Tanner. Pour moi, il est simplement Bobby, mon amour. »

2. Rizzo est la seconde épouse de Saget

Avant d’épouser Rizzo, Saget était marié à Sherri Kramer entre 1982 et 1997. Le couple a eu trois filles ensemble – Aubrey Saget, Lara Melanie Saget et Jennifer Belle Saget.

Selon Celeb Suburb, Kramer a étudié le droit à l’Université de Pennsylvanie et a passé la revalidation en 1981, après quoi elle est devenue avocate. L’agence a ajouté que Kramer était l’auteur du téléfilm « Bob Saget: In the Dream State ».

Kramer et Saget ont commencé à sortir ensemble au lycée, selon Celeb Suburb, à l’âge de 17 ans.

3. Rizzo a une série en ligne intitulée « Eat Travel Rock »

Rizzo est le cerveau derrière « Eat Travel Rock ». Selon sa biographie, elle est l’animatrice de « Eat Travel Rock TV », où elle « va dans les coulisses et non scénarisée avec des chefs, des rock stars et d’autres poids lourds de l’industrie créative alors qu’elle parcourt le monde ».

Rizzo a été présenté en tant qu’expert du mode de vie et des voyages sur EXTRA, ABC, Bravo et VH1. Sur Instagram, il compte un nombre impressionnant de 138 000 abonnés.

L’Instagram de Rizzo lit adorablement, « La petite femme de @bobsaget. »

4. Il a 23 ans de moins que Saget

Rizzo est né en 1979, ce qui fait de lui 42 ans aujourd’hui. Selon Suggest, Rizzo avait 36 ​​ans et Saget 60 lorsqu’ils se sont rencontrés.

Saget a été honnête à propos de ses sentiments très peu de temps après leur divorce et a même révélé à Closer qu’il n’aurait jamais pensé qu’il retrouverait l’amour.

Il aurait déclaré à l’agence: « Je ne pensais pas que j’aurais à nouveau une relation … ma mentalité était » juste travailler, rendre les gens heureux et prendre soin de vos filles jusqu’à ce qu’elles aient 90 ans « ».

Il a ensuite dit à Closer que ses filles étaient de grandes fans de Rizzo. « Mes filles l’adorent ! C’est une personne extraordinaire et elle est vraiment talentueuse. Il possède son propre site Web et une série en ligne intitulée « Eat Travel Rock ».

5. Ils se sont rencontrés via des messages directs sur Instagram

Rizzo et Saget se sont rencontrés sur Instagram. Rizzo a partagé des informations sur sa performance après qu’un fan lui a demandé sur TikTok comment ils se sont rencontrés.

Selon Cheat Sheet, Rizzo a déclaré: « Je pense que Bob cherchait une bonne fille du Midwest. Une fille de Chicago, comme moi ».

Saget a contacté quelqu’un qui connaissait Rizzo qui lui a dit qu’il était une bonne personne. Apparemment, il lui a envoyé un message direct disant : « Hé, voudriez-vous venir à l’un de mes spectacles et ensuite sortir manger des hamburgers et des homards ? »

Rizzo a expliqué qu’il avait accepté d’y aller en tant qu’amis, mais avec le temps, ses sentiments ont changé. « Ensuite, nous nous sommes mariés. Il y a cinq ans », a-t-il expliqué sur TikTok, selon Cheat Sheet.

