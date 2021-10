Kellyanne Conway explique ce que signifie la note d’approbation de Biden

L’ancienne conseillère de Trump, Kellyanne Conway, a analysé samedi la cote d’approbation de Joe Biden sur « Watters World », notant que les électeurs considèrent le président comme un « produit » de 47 ans à Washington.

KELLYANNE CONWAY: Gallup a publié aujourd’hui un sondage qui montrait que depuis juin, la cote d’approbation de Joe Biden parmi les indépendants avait atteint 21 points. Pensez-y. En seulement trois ou quatre mois, il a perdu 21 points. …

Les indépendants se disent indépendants parce qu’ils prêtent attention à la politique, pas parce qu’ils ne le sont pas. Ils refusent de déclarer allégeance à l’une ou l’autre des parties. Ils déclarent leur indépendance des deux parties, et ils n’aiment pas Washington. Ils n’aiment pas les politiciens pour commencer. Et ils regardent Joe Biden maintenant, et ils ne voient pas quelqu’un qui est capable de tirer parti de 47 ans à Washington. Ils voient quelqu’un qui est un produit de 47 ans à Washington.

Et les démocrates n’ont pas de problème de messagerie, ils n’ont pas de problème de messagerie. Ils ont un problème de fait. Ils essaient d’imposer au reste d’entre nous des milliards de dollars en dépenses que, selon les sondages, les gens ne veulent pas.

Nous aurions vraiment dû écouter les démocrates, les 25 qui se sont présentés contre lui et ne voulaient pas qu’il soit président. Ils ne pensaient pas qu’il était à la hauteur de la tâche, à la hauteur du combat, à la hauteur du travail. Ils avaient raison. L’Amérique ne veut pas de Biden maintenant. Les démocrates ne veulent pas de lui à l’avenir.

