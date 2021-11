Kelsea Ballerini partage son combat contre un trouble de l’alimentation

Ces jours, ballerine Kelsea s’aime comme elle le pense.

La star de la musique country de 28 ans a parlé de ses problèmes passés d’image corporelle dans son nouveau livre de poésie Feel Your Way Through, partageant qu’elle a lutté contre un trouble de l’alimentation pendant des années avant de demander de l’aide à l’âge de 18 ans. Dans un poème intitulé » Kangourou « , Ballerini a rappelé comment un garçon de son enfance l’avait surnommée du nom de marsupial à cause de son » ventre et de ses petites jambes « .

Ballerini, qui a déclaré avoir pris des pilules amaigrissantes et avoir lutté contre la boulimie dans son enfance, a rappelé le chemin parcouru depuis cette période difficile. Le chanteur a déclaré à People dans une nouvelle interview : « C’est un voyage, et c’est sans fin. »

Cette leçon était certainement vraie pour Ballerini après une performance d’aujourd’hui en 2015, quand elle « a vu un article apparaître, et il disait: » Ballerini fait ses débuts avec baby bump. « »

Elle s’est souvenue : « Je suis revenue à cette version de moi de 12 ans mais j’ai pensé : soit tu vas être déclenchée par ça tout le temps, soit tu vas arriver à un point où tu vas assez bien regarder au-delà. »