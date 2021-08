Kelvin Gastelum réagit à sa défaite face à Jared Cannonier

in

Kelvin Gastelum contre Jared Cannonier à l’UFC Vegas 34

Kelvin Gastelum est tombé aux mains de Jared Cannonier par décision unanime lors de l’événement principal du récent événement UFC Vegas 34.. Il ajoute sa deuxième défaite consécutive et continue de s’éloigner du championnat du monde des poids moyens. « The Killa Gorilla » reprend pour sa part le chemin de la victoire et se tourne à nouveau vers une opportunité de départ.

Kelvin Gastelum réagit à sa défaite

Une fois qu’il était possible de prendre un moment après le combat, Gastelum a fait cette déclaration dans les réseaux sociaux :

Avis

Félicitations à Jared Cannonier pour un combat très compétitif !

Petits ajustements et on revient au top !

Ce soir vient de le prouver ! Nous sommes très proches d’être les meilleurs au monde.

J’y suis presque et au suivant ! – #OnAmission4Gold (@KelvinGastelum) 22 août 2021

Félicitations à Jared pour un combat très compétitif ! Je vais faire quelques petits ajustements et on revient au top ! Aujourd’hui, nous l’avons prouvé ! Nous sommes très proches d’être les meilleurs au monde. On y est presque pour le prochain !”

Je pense que j’ai gagné mais peu importe… – #OnAmission4Gold (@KelvinGastelum) 22 août 2021

«Je pense que j’ai gagné, mais bon…«.

En l’absence d’une nouvelle mise à jour, Kelvin Gastelum est neuvième au classement des 185 livres. Il a de bons combats à faire malgré les deux défaites mais il a besoin de gagner au plus vite pour se rapprocher du championnat en 2022. Il pourrait profiter d’une victoire au moins avant la fin 2021. On verra quand il reviendra dans l’Octogone. .

Jared Cannonier est quant à lui troisième au classement et peut-être deuxième avec la prochaine mise à jour. Vous êtes plus proche que jamais d’une opportunité à la une mais son prochain combat ne sera pas contre le champion.



