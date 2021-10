Kelvin Renteria a invité Manelyk dans la suite

Telemundo Kelvin Noe Renteria

Kelvin Renteria est devenu mercredi la vedette du dernier épisode de l’émission de téléréalité « La Casa de los Famosos », et il l’a fait deux fois.

L’ex-concurrent d’EXATLON États-Unis, a réussi à surmonter le défi de trouver un jeton pour rester avec la direction de la maison, avec laquelle il a gagné le privilège de passer toute la semaine dans la suite du lieu, puis a laissé plus de celui qui avait la bouche ouverte, décida d’inviter Manelyk González à le rejoindre dans ce lieu luxueux.

Et la réalité, c’est que les adeptes de l’émission de télé-réalité pensaient que l’athlète n’avait aucun intérêt pour la belle influenceuse, qui depuis son arrivée à la maison n’a pas perdu de temps à « faire allusion à l’amour » au Mexicain et lui a même ouvertement dit qu’il adorait ça. et qu’il le veuille, ils donneront libre cours à leurs passions.

Sur l’insistance de Manelyk, Kelvin lui avait dit qu’elle ne pouvait pas accepter ses offres, car en dehors du spectacle, elle avait quelqu’un qui l’attendait, sans révéler aucun vêtement à propos de qui elle faisait référence, car après avoir su que Kelvn s’était séparé de sa femme, après EXATLON , on pensait que Cupidon ne l’avait encore frappé sur personne.

Pour cette raison, l’invitation de Renteria à l’influenceur a dérouté la majorité, ce qui a excité les téléspectateurs qui parient que quelque chose se produira entre le couple et ils sont maintenant très attentifs à voir ce qui se passera à l’intérieur de cette suite et à savoir jusqu’où des concurrents arriveront, si Manelyk insiste pour vouloir avoir quelque chose avec le jeune homme.

Le compte Instagram de l’émission télévisée a décrit l’événement comme un acte surprise qui va sans aucun doute pimenter l’émission et la relation entre Kelvin et l’influenceur.

« Kelvin a gagné et a également invité @manelyk_oficial dans la suite leader ! 😲 », ont-ils déclaré sur le réseau social. « Comment pensez-vous que cela affecte les différentes stratégies ? 🤔 #LaCasaDeLosFamosos #LiderDeLaSemanaLCDLF ».

La nouveauté dans la « Maison des célèbres » a été transférée sur les réseaux, où beaucoup ont applaudi l’insistance et la persévérance de Manelyk, venu au salon pour remplacer Kimberly Flores, démissionnaire.

Les prédictions de la majorité sont qu’il y aura du feu entre Kelvin et Manelyk dans les prochains épisodes, et beaucoup n’ont pas caché leur excitation.

« Wepaaa le feu a été construit 😱🤣 », « J’ai crié d’excitation quand il a pris mane😂😂😂 … Enfin un espoir d’action dans la maison », « Yeeeee👏🙌, et j’ai adoré qu’il ait invité Manelyk au suite » Certains fans de l’émission ont commenté l’Instagram de l’émission.

« JUSTE CE QUE J’ATTENDAIS QUE VOUS CHOISISSEZ MANELY…. CELUI QUI PERSEVERE ATTEINT ET IL NE LE SAIT PAS MAIS TOMBE AMOUREUX…. AUJOURD’HUI TOUTE LA JOURNÉE JE CHANTE COMME UN PETIT OISEAU AMOUREUX ️ ♥ ️ ♥ ️ », a déclaré un autre adepte du programme, qui a souligné que Cupidon a déjà tiré sur Kelvin. « Eaaaleeee ! J’espère qu’ils mettent toujours la caméra dans la suite, comme ils l’ont fait avec le fou gg harcelant Pablo », a déclaré un autre fan.

