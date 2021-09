Telemundo Kelvin Noe Renteria

Il semble que ce soit hier lorsque la cinquième saison du Reality Deportivo par excellence du réseau Telemundo, Exatlon États-Unis, s’est terminée, une livraison pleine d’émotions et de moments sans précédent, où pour la première fois deux gagnants ont été couronnés : Norma Palafox et Jeyvier Cintrón .

Pour que Norma et Jeyvier soient nommés vainqueurs, ils ont dû affronter Nathalia Sánchez et le « Vaquero », Kelvin Noeh Renteria, le dernier jour, Kelvin en particulier est revenu pour une nouvelle opportunité après avoir déjà participé. Dans cet épisode, il était plus déterminé que jamais à atteindre la fin, mais cela ne s’est pas produit et il a dû céder la première place au boxeur portoricain.

Mais cela n’a pas arrêté Kelvin, à tel point que dès qu’il a terminé son séjour à Exatlon États-Unis, il s’est lancé dans le nouveau projet Telemundo, “La Casa de los Famosos”, où avec 16 célébrités, il a dû s’enfermer dans une maison située dans un lieu secret, et aller armer les stratèges pour éliminer un à un, et le fameux qui l’emportera jusqu’au bout recevrait 200 000 dollars. Style très Exatlon États-Unis!

Nouveau célibat

Kelvin a assuré qu’après sa participation à la troisième saison d’Exatlon États-Unis, il aurait divorcé et aujourd’hui il est célibataire, c’est pourquoi, sans trop de soucis, il a décidé de rejoindre “La Casa de los Famosos”, et cela ne l’a pas empêché lui de chercher l’amour, qui dans ce cas serait venu avec le participant le plus récent.

Kelvin Renteria a-t-il trouvé l’amour dans “La Casa de los Famosos” ?

C’est peut-être la coexistence pendant de nombreuses heures, mais les romances dans ces émissions de téléréalité sont très fréquentes et cela n’a pas été différent dans “La Casa de Los Famosos”, où nous avons vu différents couples se former, comme l’actrice et Miss Univers Alicia Machado avec l’acteur mexicain Roberto Romano, Veronica Montes et Jorge Aravena, et maintenant c’est « El Vaquero » Kelvin Noé Renteria, qui semble avoir trouvé l’amour dans la maison controversée.

Après que Kimberly Flores a décidé de quitter la maison pour se concentrer sur sa famille, la production de “La Casa de los Famosos” a pris la décision d’ajouter un nouveau membre pour remplacer la personnalité mexicaine. Il s’agit de l’influenceur Manelyk González, ancien participant d’une autre émission de téléréalité très populaire, Acapulco Shore.

Manelyk González est un nom qui sonne très bien, rien que sur Instagram, la fille compte près de 13 millions de followers, qui suivent chaque pas qu’elle fait dans et hors de la maison où elle vient d’entrer.

Depuis son arrivée, plusieurs choses se sont produites et l’une d’entre elles est une romance, qui pourrait se produire avec Kelvin Renteria. Les commentaires n’ont pas cessé après l’arrivée de la fille car ils sont tous les deux vus très proches l’un de l’autre, d’ailleurs que Kelvin se comporte de manière très romantique avec la fille, et lui a même dédié la chanson “Parle-moi de toi”.

Pour le moment, on ne sait pas si quelque chose de plus qu’une amitié serait né entre ce duo, la vérité est que les adeptes des deux sont très attentifs à voir ce qui se passe entre eux au sein de La Casa de los Famosos.

