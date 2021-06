Kelvin Renteria d’EXATLON dévoile sa stratégie

Telemundo Kelvin Renteria revient dans la Team Contendientes dans la cinquième saison d’Exatlon USA.

La cinquième saison d’EXATLON États-Unis se poursuit à toute allure depuis les belles terres de la République Dominicaine, et cette fois les yeux des adeptes de l’émission Telemundo se sont tournés vers Kelvin Noé Renteria, après avoir remporté la médaille du sauf-conduit.

El Vaquero a montré sa griffe et sa force et a pu réaliser son rêve d’obtenir un avantage qui lui donnerait une certaine tranquillité d’esprit, au milieu de la partie la plus féroce de la compétition Telemundo, qui a été cette saison pleine de nombreuses surprises et événements imprévus.

Comme s’il s’agissait d’un pressentiment, le candidat des bleus a dévoilé quelle sera sa stratégie pour pouvoir avancer jusqu’aux derniers jours de la réalité sportive, où il espère atteindre

Et comme il l’avait prévu, si tel était le cas, et comme le rapporte la page officielle EXATLON sur Instagram, Kelvin Renteria, il a remporté la médaille de sauf-conduit et la conservera.

Dans un dialogue sincère avec l’animateur d’EXATLON, Frederik Oldenburg, le Cowboy a révélé que l’un de ses plans pour remporter la compétition est précisément de ne pas abandonner sa médaille pour faire une pause au cas où il en aurait besoin.

“J’ai en tête d’essayer d’atteindre la dernière semaine, je pense que je suis très concentré là-dessus, et si c’était le cas pour remporter la médaille, je la garderais avec plaisir”, avait déjà révélé Kelvin avant de réaliser son exploit, et a répété qu’il le ferait.

L’athlète de l’équipe en lice a déclaré qu’avoir cette médaille le fait se sentir un peu plus en sécurité et ne le mettra pas en danger, car cette aide supplémentaire fait partie de ses plans pour progresser dans la compétition, ce qui, selon certains youtubeurs reconnus qui suivent l’émission , cela pourrait se produire fin juillet ou la première semaine d’août.

“La vérité est que je n’ai jamais pensé à le changer, et puis rien… Je crois en ce dont je suis capable et cette médaille me donnerait un matelas pour l’avenir, et rien… quoi qu’il arrive”, a ajouté Kelvin. .

L’athlète, qui a le soutien de nombreux internautes qui le voient comme le vainqueur possible d’EXATLON, a également montré qu’en plus de son effort et de sa discipline, il avait une petite aide supplémentaire, de niveau divin.

El Vaquero, a montré son immense foi et a assuré que d’en haut ils l’aident toujours, car ce qu’il a les yeux rivés sur la victoire, et mon garçon, cela lui a beaucoup servi.

« J’ai totalement confiance en Dieu et en moi… et rien, à l’avenir », a conclu Kelvin.

