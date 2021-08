Kelvin Renteria : d’EXATLON USA à une nouvelle émission de télé-réalité

Telemundo L’émission de téléréalité “La Casa de los Famosos” débarque sur les écrans de Telemundo.

Il y a quelques heures à peine, « El Vaquero » d’Exatlon États-Unis, Kelvin Noé Rentería, membre de la Team Contendientes et l’un des participants les plus emblématiques d’Exatlon États-Unis, a terminé avec succès sa participation au programme de compétition Telemundo, qu’il a couronné vainqueur pour Le boxeur portoricain Jeyvier Cintrón et le footballeur mexicain Norma Palafox.

Kelvin Noé Renteria : Un chemin de réussite

A la fois lors de son premier pas à travers les sables féroces de la République dominicaine, lors de la troisième saison d’Exatlon États-Unis, puis lors de son retour pour le match revanche dans le cinquième volet, où il a terminé en demi-finaliste, Kelvin Noé Renteria s’est fait sentir dans l’émission de téléréalité sportive. avec sa forte personnalité et ses grandes prouesses athlétiques, qui l’ont amené à réaliser de grandes réalisations dans le monde du sport, ce qui n’est pas son métier, puisque Renteria dans sa vie quotidienne est cavalier de taureau, joueur de rugby et aussi dirige une entreprise de climatisation.

D’EXATLON USA à un nouveau Reality Show De quoi s’agit-il ?

Lundi dernier, le 23 août, avait lieu la finale de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis, où Kelvin Noé Renteria s’est battu jusqu’au bout la dernière nuit contre le boxeur portoricain Jeyvier Cintrón, le tout pour réaliser le rêve de devenir champion de la livraison qui vient de se terminer. Bien que le rêve de gagner ne se soit pas réalisé pour Kelvin, le jeune homme surnommé “Cowboy” s’est retrouvé finaliste prêt à relever de nouveaux défis.

Et garçon, ces défis sont venus rapidement ! Sous la forme d’un autre Reality Show, il s’appelle le nouveau pari Telemundo appelé « La Casa de los Famosos », de quoi s’agit-il ? Très simple, 16 célébrités du monde du divertissement en espagnol déménageront dans une maison où elles devront vivre ensemble, mener différentes activités et formuler des stratégies, le tout dans le but d’être la dernière personne célèbre de la maison et de recevoir les 200 000,00 dollars en espèces.

C’est vrai, Kelvin Noé Renteria sera l’une des célébrités, et sera accompagné de noms tels que l’actrice de telenovela Gaby Spanic, le chanteur Pablo Montero, l’actrice Gisella Aboumrad, Verónica Montes, Jorge Aravena, Kimberly Flores, Anahí Izalí, Christian Estrada, Daniel Vargas, Christian de la Campa, Celia « Celi » Lora, Uriel del Toro, Stéphanie « Tefi » Valenzuela, Cristina Eustace et Roberto Romano.

La nouvelle télé-réalité marque le retour du présentateur Héctor Sandarti depuis son limogeage de l’émission Telemundo alors matinale, “Un Nuevo Día”, qui dirigera le projet avec la journaliste et présentatrice mexicaine Jimena Gallego, dans cette maison qu’il a 50 caméras cachées et 60 microphones qui enregistreront tout ce qui se passe n’importe où dans le lieu situé dans un lieu secret, 24h/24 et 7j/7.

Nous sommes sûrs que tout ce que Kelvin Noé Renteria a vécu dans les sables d’Exatlon aux États-Unis, et à La Fortaleza et La Cabaña avec ses compagnons, sera la meilleure préparation pour réussir une proposition aussi exigeante que celle-ci.

Bonne chance, Cowboy !

