Kelvin Renteria parle à Now Himself

Maintenant, Kelvin Renteria lui-même a révélé comment son expérience dans « La Casa de los Famosos » l’a changé

La dernière émission de téléréalité sur le réseau Telemundo est sur le point d’atteindre sa fin tant attendue. Il s’agit de « La Maison des Célèbres », où 16 célébrités de renom ont été confinées dans une luxueuse maison sans contact avec le monde extérieur pendant 12 semaines où au moyen de différentes stratégies elles ont été éliminées une à une jusqu’à quelques heures de la nuit où l’on sauront tous qui sera l’heureux élu qui remportera le prix de 200 000,00 $ en espèces et la satisfaction d’être le premier gagnant de cette émission qui a généré toutes sortes de fanatisme parmi ses adeptes.

Ils sont arrivés à la dernière nuit tant attendue de « La Casa de los Famosos »

16 célébrités ont commencé, mais maintenant il n’y a plus que cinq chanceuses qui ont pu vivre cette expérience jusqu’à leurs derniers instants. Il s’agit de : L’actrice, femme d’affaires et ancienne reine de beauté, Alicia Machado, le chanteur et acteur Pablo Montero, l’influenceur, actrice et femme d’affaires Manelyk González, la chanteuse Cristina Eustace, et l’ancienne participante et finaliste d’une autre émission de téléréalité à succès de Telemundo, Exatlon Aux États-Unis, Kelvin Renteria, connu du public sous le nom de « El Vaquero ».

Kelvin est resté jusqu’à la dernière nuit de « La Casa de los Famosos » non seulement en raison de ses qualités et de sa stratégie dans le jeu, mais aussi précisément parce qu’il a participé avec grand succès à une émission comme Exatlon États-Unis, mobilisant sa légion d’adeptes. à chaque fois c’était à son tour de le sauver de l’élimination. Le garçon possède aujourd’hui sa propre entreprise de réparation de climatisation et est également cavalier de taureau et joueur de rugby.

Kelvin Renteria nous révèle comment s’est passée son expérience dans « La Casa de los Famosos »

La grande finale de « La Casa de los Famosos » aura lieu le lundi 15 novembre prochain, avec une émission spéciale de trois heures qui débutera à 19h, 18h CST sur Telemundo, mais d’abord, nous avons eu l’occasion de parler avec les cinq chanceux qui arrivera à cette cérémonie où un nombre de voix sans précédent est attendu dans l’histoire de la télévision de langue espagnole aux États-Unis.

Parmi eux, bien sûr, se trouvait Kelvin Renteria, à qui nous avons demandé comment il sentait qu’il avait changé depuis son entrée dans « La Casa de los Famosos » jusqu’à aujourd’hui, et sa réponse est venue chargée de l’honnêteté qui caractérise le Mexicain.

« Je sens que j’ai beaucoup changé depuis le premier jour où je suis entré jusqu’à aujourd’hui… Beaucoup de patience… Beaucoup de patience… Je pense vraiment que ce qui m’a aidé, c’est cette patience avec les autres. Prudence aussi, un peu. Parfois, il vaut mieux se taire et ainsi dire plus de choses. Être aussi un peu séparé des autres et les observer était quelque chose de très important pour moi. Ces gens qui sont avec moi ont une histoire, ils sont très connus et bon je ne savais pas comment j’allais les traiter, donc rester un peu en retrait et les observer m’a permis de me concentrer un peu sur comment les approcher, comment les les atteindre et comment le faire. Ces vertus que j’ai apprises et renforcées ici m’aideront à être une meilleure personne dans le monde extérieur. » Kelvin a assuré Right Now.

