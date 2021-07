Kelvin Renteria reçoit un message Qui est-ce ?

Telemundo Kelvin Renteria revient dans la Team Contendientes dans la cinquième saison d’Exatlon USA.

La cinquième saison du programme de compétition du réseau Telemundo, Exatlon États-Unis, est à un moment crucial, à un peu plus d’un mois de la fin d’une édition particulièrement longue et inédite, qui a mis en scène différentes situations qui marqueront certainement un avant et un après dans l’histoire de la réalité sportive.

Kelvin Renteria : Un “Cowboy” avec beaucoup de punch

Surnommé “El Vaquero” pour son chapeau éternel, Kelvin Noeh Renteria est un visage familier dans les sables féroces d’Exatlon aux États-Unis. A 30 ans, ce Mexicain de Dallas, Texas était l’un des favoris pour remporter la troisième saison de la compétition, un homme intelligent et polyvalent, qui dans une seconde opportunité au sein des prétendants a montré sa griffe puissante, son leadership, et est confortablement positionné pour aborder éventuellement la grande finale de la compétition, il a même une médaille de sauf-conduit !

Une chose que nous devons préciser, c’est qu’à cette étape cruciale, le Cowboy ne s’est pas reposé sur ses lauriers après un combat qui dure depuis 25 semaines, mais bien sûr, après tant de temps loin de chez lui, ce soutien du plus des êtres spéciaux, il commence à être surpris et c’est pourquoi deux des personnes les plus importantes dans la vie de Kelvin Renteria ont décidé de lui envoyer un message sincère qui a atteint directement les sables de la République dominicaine.

« Fils, je suis très fier de toi, parce que tu voulais vraiment être là où tu es en ce moment, Cowboy. Et j’espère, et je veux que tu te rendes en finale. Je t’aime beaucoup, mon enfant et avec tes efforts et ton dévouement je sais que tu vas arriver.” La mère de Kelvin Renteria, nommée Hilda, a déclaré, tandis que son frère, qui s’appelle Aldo, a indiqué que comme sa mère, il soutient inconditionnellement Kelvin et qu’au fil des mois, il a pu voir le Vaquero prendre la meilleure version de lui-même et tout donner dans les arènes redoutées pour atteindre la gloire tant attendue et caresser les miels du triomphe à Exatlon aux États-Unis.

Concernant le message émouvant, les abonnés sur le profil Instagram d’Exatlon États-Unis, n’ont eu que des mots de soutien et d’encouragement pour Kelvin : “Le cow-boy est dur, je te verrai aussi en finale💪💙🤠”, a déclaré un fan, alors que qu’un autre a avoué avec force que: “Eh bien, mon coq comme disent les Mexicains est KEVIN 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🗨💙💙.”

Et le truc c’est qu’on n’a aucun doute sur quelque chose, Kelvin Renteria a remis les pieds en République Dominicaine avec pour seul objectif d’être enfin le champion d’Exatlon États-Unis, et il est solidement prêt à y parvenir avec tous les outils que l’on connaît : griffe, force, dextérité physique, équilibre émotionnel et beaucoup de décision, ce n’est pas en vain qu’il est devenu un leader pour son équipe dans une étape cruciale et définitive, où se définira l’avenir de chaque athlète qui s’approche peu à peu pour atteindre l’objectif qu’ils s’étaient fixé en janvier dernier, quand tout a commencé.

Continue Kelvin !

