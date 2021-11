Kelvin Renteria rencontre d’anciens coéquipiers

Maintenant, Kelvin Renteria lui-même a révélé à quel point son expérience dans « La Casa de los Famosos » l’a changé

Il ne fait aucun doute que quelque chose, une expérience comme Exatlon United States, laisse non seulement des apprentissages importants à chaque athlète participant, mais forge également des amitiés qui durent presque toujours toute une vie. Bien sûr, partager pendant tant d’heures, dans des conditions aussi extrêmes, crée des liens très forts que ces guerriers ont su entretenir au fil du temps.

C’est le cas du « Cowboy » adoré de la Team Contendientes (équipe bleue) Kelvin Noé Renteria, l’un des visages les plus aimés de la soi-disant « Compétition la plus féroce de la planète », que l’on a vu tout donner à Exatlon aux États-Unis depuis sa première édition , puis revenir une seconde chance dans la cinquième saison.

Bien que Kelvin Renteria n’ait pas atteint la gloire à Exatlon États-Unis, il a montré ici ses capacités athlétiques et sportives, devenant une référence claire de persévérance, de discipline et une très bonne attitude avec chaque coéquipier, un facteur qui l’a fait quitter la cinquième saison d’Exatlon USA. rejoindre, sans presque aucun temps de repos, « La Casa de los Famosos », un nouveau pari de téléréalité qui a été un franc succès pour le réseau Telemundo.

Ainsi était « La Maison des Célèbres »

« La Casa de los Famosos » était une émission de téléréalité intense diffusée sur Telemundo où, pendant 84 jours, 16 célébrités étaient confinées au même endroit, loin des réseaux sociaux, et sans contact avec le monde extérieur. Ici, à travers différents défis à surmonter et stratégies, elles ont été éliminées et la gagnante était la Miss Univers vénézuélienne 1996, Alicia Machado.

Ici, Kelvin Renteria, en tant que l’un des athlètes les plus célèbres d’Exatlon USA, a rejoint le groupe de 16, et alors qu’au début il était très calme et discret, sa vraie personnalité est ressortie et a fini par être l’un des 4 finalistes. de l’émission de téléréalité, avec Cristina Eustace, Manelyk González, Pablo Montero, et bien sûr, Alicia Machado.

Sobre esta experiencia y su propia evolución, Kelvin dijo a AhoraMismo en exclusiva: “Siento que he cambiado bastante desde el primer día que entré hasta hoy… Mucha paciencia… Mucha paciencia… La verdad creo que lo que me ha ayudado ha sido esa paciencia con les autres. Prudence aussi, un peu. Parfois, il vaut mieux se taire et ainsi dire plus de choses. Aussi être un peu séparé des autres et les observer était quelque chose de très important pour moi. Ces gens qui sont avec moi ont une histoire, ils sont très connus et bon je ne savais pas comment j’allais les traiter, donc rester un peu en retrait et les observer m’a permis de me concentrer un peu sur comment les approcher, comment les atteindre et comment le faire. Ces vertus que j’ai apprises et renforcées ici m’aideront à être une meilleure personne dans le monde extérieur. »

Kelvin Renteria rencontre d’anciens collègues d’EXATLON USA

Récemment, et peu de temps après avoir terminé « La Casa de los Famosos », Kelvin Renteria a eu l’occasion de rencontrer deux autres guerriers d’Exatlon États-Unis ; il s’agit de Mack Roesch et du vainqueur de la saison quatre, Nate Burkhalter.

Les commentaires des followers n’ont pas attendu : « Que c’est bon de vous voir ensemble !!!!! Bénédictions « , a déclaré un fan, tandis qu’un autre a souligné la stature du cow-boy: » Kelvin ne sera pas à la hauteur … mais s’il est aussi bon qu’eux et humble « , et un autre a souligné que dans l’image, il y a trois des meilleurs : « Le meilleur d’Exatlon. Il ne manque que Jeyvier ».

D’ici on adore voir cette rencontre, et elle nous prépare déjà pour la prochaine saison d’Exatlon États-Unis.

Nous sommes prêts!

