L’attaquant des Rangers Kemar Roofe a partagé les abus racistes qu’il a subis sur les réseaux sociaux après avoir été expulsé contre le Slavia Prague pour l’un des pires tacles de ces derniers temps alors que le long voyage des champions de Premiership écossais en Ligue Europa prenait fin.

À peine sept minutes après son remplacement, l’ancien attaquant de Leeds faisait son chemin après que son tacle élevé sur Ondrej Kolar ait laissé du sang couler de la tête du gardien de but.

Roofe a été expulsé à la suite de ce défi choquant

Du sang a coulé de la tête de Kolar après le tacle de Roofe

À la poursuite d’une longue passe de Goldson, Roofe s’est précipité en avant avec une botte haute qui a volé dans le visage du gardien et l’arbitre Orel Grinfeld a immédiatement clignoté en rouge.

Il a été montré rouge alors que les hommes de Steven Gerrard ont poursuivi l’égalisation après l’ouverture de Peter Olayink après seulement 13 minutes. Et les choses ont empiré pour les Rangers peu de temps après le renvoi de Roofe.

À peine 12 minutes plus tard, Leon Balogun a également reçu ses ordres de marche pour un deuxième jaune après avoir croisé Jan Boril.

Le parcours remarquable du Gers a été pratiquement tué lorsque Nicolae Stanciu a balayé un superbe coup franc pour porter le score à 2-0 dans la nuit.

Révélant les abus racistes auxquels il a été soumis en ligne, le jeune homme de 28 ans a déclaré: «Je pourrais être ici toute la nuit pour capturer tous ces types de commentaires.»

Jason Cundy a déclaré au Sports Bar que Roofe méritait une longue interdiction pour son défi de « lâches » après la défaite des Rangers.

Instagram / @ Roofe Roofe a été victime d’abus racistes vils sur les réseaux sociaux après le match

«C’est un défi épouvantable», a-t-il déclaré à talkSPORT. «Ils doivent lui lancer le livre. Ils doivent l’interdire pendant longtemps car c’est un défi épouvantable et dégoûtant.

«Le gardien n’a pas pu continuer à jouer. Il sait ce qu’il fait, il a suivi avec les crampons dans sa tête. Je l’interdirais pendant huit à dix matchs, quoi qu’ils lui lancent, il ne peut y avoir de plaintes.

«Allez-y pour 10 et ils en feront appel et il en obtiendra huit. C’est un défi de lâche parce qu’il sait que le gardien de but doit y aller avec ses mains et qu’il sait qu’il va mener avec son pied, le suivre et l’attraper sur la tête. C’est épouvantable.

Le co-animateur de Cundy, Andy Goldstein, a ajouté: «J’ai vu quelques défis dans le football que j’appelle horribles; comme si vous deviez vous détourner. Celui qui me saute de la page est Harald Schumacher sur [Patrick] Battiston.

«Celui que j’ai vu par Kemar Roofe est, je pense, pire que ça. C’est méprisable et absolument dégoûtant. Tu [Jason] vient de me montrer une photo du visage du gardien de but – il a une entaille sur le front… la moitié de son front est ouvert.