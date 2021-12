Kemba 44 fois – AS.com

L’incertitude continue d’être le pain et le beurre de la NBA, mais les choses se précisent : selon la compétition nord-américaine, Ça ne va pas s’arrêter et ça va jouer le jour de Noël, qui approche à grands pas. Les points positifs ne cessent de se produire et le nombre de joueurs qui figurent parmi les protocoles de santé et de sécurité du coronavirus a déjà dépassé le chiffre dangereux de la centaine. Shams Charania et Adrian Wojnarowski annoncent des points positifs comme lorsqu’ils sont chargés de faire avancer tous les chiffres du repêchage et que la situation est de plus en plus intenable. Mais, bien sûr, il faut s’y habituer, puisqu’Adam Silver a fait en sorte que ce qui se fait en ce moment continuera de l’être. Selon les dernières informations, La NBA obligera les joueurs et entraîneurs à porter des masques dans toute situation qui dépend d’eux (bancs, salles de musculation…) et augmentera le nombre de tests pendant les deux semaines de Noël. Quelque chose qui semble insuffisant et qui ne sera que la première étape pour revenir à des mesures plus sévères, qui ressembleront sûrement à celles qui étaient en place l’an dernier. En attendant, voici le résumé de la journée :

INDIANA PACERS 118 – 106 FUSÉES HOUSTON

Les Pacers ont trop noté les absences de deux de leurs joueurs clés, Domantas Sabonis et Malcolm Brogdon, mais ont finalement battu les Rockets 118-106. Le meilleur buteur était le centre des Pacers Myles Turner avec un double-double de 32 points et 10 rebonds.. Usman Garuba n’a pas joué.

ORLANDO MAGIC 104 – 110 PÉLICANS DE LA NOUVELLE ORLÉANS

L’Espagnol Willy Hernangómez n’a marqué que 2 points avec 1 sur 11 en field goalMais il a été le meilleur rebondeur du match, avec 16 sacs, au cours desquels les Pélicans en visite ont dominé le Magic du début à la fin pour gagner 104-110. Le coéquipier de Hernangómez, Brandon Ingram, a été le meilleur buteur du match avec 31 points.

PHILADELPHIA SIXERS 96 – 98 ATLANTA HAWKS

Le centre extraordinaire Joel Embiid a eu une chance de gagner le match pour les Sixers dans la dernière seconde, mais son triple n’est pas entré et le score est resté à 96-98 pour l’équipe visiteuse, les Hawks. Embiid était le meilleur buteur et a réalisé un double-double de 23 points et 10 rebonds. Le meilleur sur les Hawks était Cam Reddish, avec 15 points.

MIAMI HEAT 115 – 112 PISTONS DETROIT

Les Pistons, la pire équipe de la NBA, caressé leur sixième victoire de la saison contre le Heat mais la recrue Tyler Herro a mis fin à ses rêves et a poussé Miami à la victoire 115-112. Le meilleur buteur du match était Herro, avec 29 points. Le meilleur des Pistons était le centre Trey Lyles, avec 28 points.

NEW YORK KNICKS 117 – 124 WIZARDS DE WASHINGTON

Le gardien des Knicks Kemba Walker a marqué 44 points, avec 7 3 points sur 14 tentatives, mais finalement les Wizards en visite ont remporté le match 117-124. Aux points de Walker, les Wizards ont répondu par une victoire d’équipe dans laquelle sept de leurs joueurs ont marqué 10 points ou plus. Le meilleur buteur de Washington était Spencer Dinwiddie qui a réussi un double-double de 21 points et 12 passes décisives.. Kyle Kuzma a également ajouté un double-double de 18 points et 10 rebonds.

DALLAS MAVERICKS 95 – 102 MILWAUKEE BUCKS

Dans un match où Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo et Kristaps Porzingis étaient absents, entre autres, les Bucks ont remporté une victoire acharnée au domicile des Mavericks par 95-102 dans lequel ils se sont démarqués du trio de vétérans de Milwaukee Khris Middleton, Jrue Holiday et DeMarcus Cousins. Les Mavericks, qui avaient 10 points d’avance au deuxième quart après une première période désastreuse pour les Bucks, ont gâché une occasion claire dans les 12 dernières minutes pour ajouter une autre victoire. Le meilleur buteur du match était Middleton, avec 26 points, 5 rebonds, 7 passes décisives et 1 interception.. Holiday avait 24 points, 7 rebonds, 7 passes et 3 interceptions tandis que Cousins ​​​​avait 22 points, 8 rebonds, 4 passes, 1 interception et 1 bloc. Le meilleur marqueur des Mavs était Jalen Brunson, avec 19 points et 8 passes.

DENVER NUGGETS 107 – 115 CHARLOTTE HORNETS

Les 29 points et 21 rebonds de Nikola Jokic n’ont pas suffi aux Nuggets pour éviter une défaite 107-115 contre les Hornets. La victoire des Hornets était basée sur Kelly Oubre Jr. qui a commencé le match hors du banc et a fini par marquer 23 points., dont 15 étaient le résultat de 5 des 11 triples qu’il a tentés. La base argentine des Nuggets, Facundo Campazzo, a passé une bonne soirée et après 33 minutes de jeu il a inscrit 12 points (3 3s sur 10 tentatives), 2 rebonds et 5 passes décisives.

SOLEIL PHOENIX 113 – 101 TONNERRE D’OKLAHOMA CITY

Les Suns ont confirmé leur titre de meilleure équipe de la NBA aujourd’hui en battant le Oklahoma City Thunder (OKC) 113-101 à Phoenix. Le meilleur homme des lieux était cette fois Devin Booker qui avait 30 points en plus de 7 rebonds, 7 passes décisives, 2 interceptions et 1 stopper. Son coéquipier, le centre Deandre Ayton, a réalisé un double-double de 19 points et 12 rebonds tandis que Cameron Johnson avait 21 points et 9 rebonds. En OKC le meneur Shai Gilgeous-Alexander s’est démarqué une nuit de plus avec 29 points, 5 rebonds et 7 passes décisives.

UTAH JAZZ 128 – 116 MINNESOTA TIMBERWOLVES

Le Jazz n’a donné aucune option à un Timberwolves qui avait sept joueurs et les a battus 128-116 à Salt Lake City malgré le gardien du Minnesota Malik Beasly qui a marqué 33 points. Mais dans le Jazz, Donovan Mitchell a récolté 28 points et le centre français Rudy Gobert a ajouté un double-double de 20 points et 17 rebonds.

GUERRIERS DE L’ÉTAT D’OR 113 – 104 GRIZZLIES DE MEMPHIS

Nouvelle exposition de Curry, qui atteint 46 points. Consultez la chronique ici.

LAKERS DE LOS ANGELES 110 – 138 EPERONS DE SAN ANTONIO

Nième catastrophe de certains Lakers dans la boîte. Consultez la chronique ici.