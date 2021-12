Kemba allume la flamme de Noël à New York

Le jour de Noël en NBA et les Knicks de New York sont une chose, mais l’équipe de Big Apple n’avait pas gagné ce match si marqué au calendrier depuis une décennie. La séquence de défaites a pris fin, bien que pour cela, les Hawks d’Atlanta ont dû atteindre la ville des gratte-ciel sans neuf joueurs en raison de protocoles anti-COVID, dont sa star, Trae Young. Sans lui (sans eux) le match est devenu une formalité pour les Knicks, qui ont pris une joie nécessaire dans une saison en proie au moment de déception. Bien que peu importe la durée de la rencontre et son degré de décaféination, n’oublions pas que cette victoire (101-87) s’additionne. Les Knicks (15-18) restent une demi-victoire pour les Hawks (15-17), tous deux sur le point de jouer. Tous ces résultats des dernières semaines, avec des équipes en proie aux blessés, peuvent être vitaux dans un Est très équilibré en milieu de tableau.

Mais revenons au présent. New York a célébré, comme il faut le faire avec ces choses, la fête de Kemba Walker. Il y a cinq matchs, un joueur n’était pas dans la rotation de Tom Thibodeau. Un joueur qui est venu dans sa ville natale en tant que star dans ce qui semblait être l’histoire parfaite, mais des problèmes défensifs et la chute physique du meneur après plusieurs blessures ont insisté pour gâcher. COVID a ramené Kemba dans l’équipe et il ne le fait pas mal du tout. Au cours de ces quatre matchs, il a obtenu en moyenne 37,8% de triples en tirant plus de 10 par match, passant à 26 points, 8,3 rebonds et 7 passes décisives en moyenne. Jeudi, il a touché le Wizards 44 et aujourd’hui, il a ravi les tribunes du Madison Square Garden avec un triple-double (10 + 10 + 12) historique. Le premier de l’histoire de la franchise le jour de Noël, le dixième de toujours le 25 décembre, faisant déjà partie d’une liste de sept joueurs : Oscar Robertson, dominateur du même à quatre, John Havlicek, Billy Cunningham, LeBron James, Russell Westbrook et Draymond Green, tous avec un. Identique à Kemba d’aujourd’hui.

Evan Fournier et Quentin Grimes ont chacun marqué 15 points. Le dernier match de la recrue était le 12, puis il a marqué 27 points pour les Bucks. Aujourd’hui, c’était un autre des favoris des tribunes new-yorkaises, qui a également applaudi chaque intervention d’un autre fils prodigue et l’un des favoris des fans Obi Toppin (13 points en 14 minutes). Bien qu’en réalité, la partie ait été gagnée autant ou plus par l’intimidation de Mitchell Robinson, qui pendant un jour a semblé le joueur que nous pensions autrefois qu’il allait être. Le pivot a mis 5 blocs. Les Knicks ont marqué leurs sept premiers lancers, construisant une avance de 19-3 qui laissait présager ce qui allait arriver. Les Hawks se sont battus le reste de la première mi-temps pour ne pas s’arrêter complètement et ont réduit l’avance à 10 points à la mi-temps, mais une course de 14-4 après les vestiaires a laissé le match très cher pour les locaux. Avec deux triples de Grimes et Taj Gibson, les Knicks ont obtenu la plus grosse avance du match au début du quatrième quart-temps : 87-66. Dès lors, le seul intérêt était d’attendre que Kemba attrape son dixième rebond.