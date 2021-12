Kemba Walker, des raisons isolées des New York Knicks et un avenir incertain

De rien à tout en seulement trois ans. marcheur Kemba Il ne se sentait pas reconnu dans les Charlotte Hornets et était blasé que son superbe niveau de jeu ne rende pas la franchise compétitive, mais il n’a jamais pensé que Michael Jordan déciderait de se passer de lui sans compresses chaudes. Le meilleur joueur de l’histoire a dû voir quelque chose qui lui a fait sentir la chute libre dans la performance du meneur de jeu talentueux, qui a subi un grave revers lorsqu’il a été séparé de Knicks de New York. Même son statut d’ancien All Star et de joueur en pleine maturité à 31 ans ne l’a pas aidé à Tom Thibodeau hésiter. L’entraîneur a perdu patience et a décidé de réduire ses pertes, ce qu’ils ont également fait à Boston lors de la recherche d’un transfert à la baisse, ce qui dénotait déjà une tendance à perdre confiance en lui.

Peu de temps avant que Thibs ne prenne la décision, nous avons déjà averti d’ici du niveau de jeu moche qu’il exhibait. Encourir des revirements permanents, être incapable de diriger le jeu de l’équipe et avec un +/- rougissant. La chose la plus curieuse est que le problème ne réside pas dans le pourcentage de réussite des tirs, puisqu’il est supérieur à 40 % tant dans les paniers que dans les triples, mais dans sa fragilité défensive et son manque de clairvoyance tactique. Ce sont ces aspects qui en ont fait non seulement une touche d’attention, mais à New York, on voit clairement qu’ils ont fait une erreur en faisant confiance à Kemba et que la seule façon de la résoudre est de se passer de lui.

25/11/2021 01:11

Nous analysons le terrible état de forme que montre le meneur de jeu des Knicks et ses faibles statistiques NBA dans cette première section du parcours

Continuer à lire

Kemba Walker a signé deux saisons à 17,8 millions de dollars avec les New York Knicks

Avoir des jeunes dans la zone arrière comme Barrett ou Quickley a pu aider à prendre cette décision, car les deux auront plus de minutes pour se développer, mais Knicks de New York manque de base pure jusqu’à présent, car Alec Burks il remplit bien cette fonction, mais ce n’est pas non plus un générateur de jeu clair, quelque chose qui est étendu à Fournier. Ainsi, il ne serait pas exclu que les New-Yorkais cherchent une solution quelconque sur le marché jusqu’à ce que l’avenir de marcheur Kemba, qui a signé pour deux ans à 17,8 millions de dollars, ce qui réduit les chances de la franchise de faire un pas ambitieux sur le marché.