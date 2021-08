Kemba Walker jouera à domicile

Nouvelle histoire pour la NBA, qui les cultive comme aucune autre ligue au monde. Kemba Walker jouera la saison prochaine pour les New York Knicks, selon Adrian Wojnarowski (ESPN). Selon le journaliste américain, le meneur de jeu aurait conclu un accord de rachat avec les Oklahoma City Thunder, une équipe qu’il a rejointe en juin dernier. Une fois la période de renonciation expirée, elle sera mise à la disposition de Tom Thibodeau. Actuellement, le joueur avait 74 millions garantis jusqu’à la saison 2022-2023, de l’argent que, à moins que l’extérieur ne décide de pardonner une partie, l’Oklahoma doit payer en totalité. Avec ce déménagement, les Thunder ratifient leur engagement pour l’avenir et Kemba arrive dans sa ville natale, où il est une icône. Il y a joué pendant ses années de lycée, à Rice High School, et porter le maillot des Knicks avait toujours fait partie de sa liste de préférences.

Dans le même temps, le changement de décor représente une nouvelle opportunité pour Kemba, qui n’a pas eu le succès escompté en son temps avec les Celtics. Le meneur, quatre fois All Star et All NBA en 2019, n’a pu disputer que 99 matchs avec la franchise de Boston au cours de ses deux saisons. Les blessures l’ont séparé d’une continuité qui, pendant tout ce temps, l’a empêché de montrer son meilleur niveau. À son arrivée dans les bureaux, sans aller plus loin, la première décision de Brad Stevens a été de se débarrasser de ses services. Il s’est retrouvé dans le Thunder, à qui il fait ses adieux aujourd’hui en échange d’un premier tour du Draft, Al Horford et Moses Brown. Fait intéressant, lors du gala des jeunes talents, Sam Presti a décidé de transférer à nouveau ce tour aux Houston Rcokets, devenus Alperen Sengun, en échange de deux autres tours futurs. Un indice clair sur la raison pour laquelle Kemba ne s’inscrivait pas dans le projet actuel de l’Oklahoma.

Lors de sa dernière saison, Walker a récolté en moyenne 19,2 points, 4 rebonds et 4,9 passes décisives, loin de ses meilleurs standards : 23,2 + 3,9 + 55 avec les Hornets en 2017. A Charlotte, il a joué huit saisons. La saison dernière, ses problèmes physiques à Boston étaient centrés sur son genou gauche. Le joueur a suivi un plan de récupération qui avait commencé après sa chute lors de la finale de la Conférence Bubble d’Orlando. Le début de la saison 2020-21, en avance sur le calendrier, l’a empêché de disputer les onze premiers matchs avec l’équipe et, enfin, de se libérer complètement du malaise., qui l’a accompagné jusqu’au bout, avec la chute brutale au premier tour des playoffs contre les Brooklyn Nets.

Le marché des Knicks de New York

Avec son arrivée, les Knicks continuent de se renforcer dans un marché qui comportait beaucoup de marge salariale. Sans aller plus loin, Kemba partagera un backourt avec un ancien coéquipier à Boston : Evan Fournier. La garde française, qualifiée avec sa sélection pour les demi-finales des Jeux olympiques, est arrivée dès la première nuit d’agence libre grâce à un contrat de 78 millions d’euros pour les quatre prochaines années. Les autres investissements réalisés par la franchise jusqu’à présent, qui vise à égaler ou à améliorer sa saison surprenante, se sont concentrés sur les renouvellements de contrats. Ce sont les cas d’Alec Burks (3 ans pour 30 M), Nerlens Noel (3 pour 32), Taj Gibson (1 pour 2,7) et Derrick Rose (3 pour 43). Avec Rose, justement, il relie le passé de Kemba. À l’époque du lycée, les deux se sont affrontés au Madison Square Garden; désormais, ils vont marcher dessus ensemble en portant le maillot de l’équipe de la ville. La ville de Kemba.