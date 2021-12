Kemba Walker n’était pas mort, il faisait la fête

L’une des plus grosses surprises de la saison en NBA a répondu à la décision prise par Tom Thibodeau de retirer marcheur Kemba de la dynamique des matchs de Knicks de New York. Cependant, ses performances améliorables ont soutenu la décision du technicien et ont généré de nombreuses inconnues dans son avenir.

Cependant, depuis que le meneur de jeu des Knicks est revenu au sol contre les Boston Celtics, il a semblé se relancer et l’a confirmé hier soir après une performance vraiment puissante contre les Detroit Pistons. Le buteur et dribbleur que nous avons rencontré à Charlotte Hornets est-il de retour ou n’a-t-il que quelques jours ?

Kemba Walker ce soir : 21 points

8 rebonds

5 passes décisives

+9 pic.twitter.com/FqjykDeMim – NBA Central (@TheNBACentral) 22 décembre 2021