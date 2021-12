Kemba Walker peut aider les Knicks si l’occasion se présente : Jim Calhoun

Jim Calhoun était au téléphone, et avec cet accent familier de Boston, il parlait plus vite que ne le faisaient ses Connecticut Huskies. À 79 ans, le Hall of Famer regarde toujours une tonne de basket-ball, d’université et de pro, et il a admis que les Knicks le rendaient un peu confus.

« Quand ils ont signé Kemba Walker », a déclaré Calhoun à propos de son ancienne star, « il n’avait pas 6-5. Il avait 5-11 ans avant et après la signature du contrat et il a séché. Cela n’a pas changé.

À l’avant, comprenez que Calhoun doit beaucoup à Walker 10 ans après que le meneur a mené les Huskies dans une course surréaliste à travers le Big East Tournament jusqu’à un titre national. Il aime Walker comme tous les membres de la communauté du basket-ball de New York l’aimaient lorsqu’il jouait pour les Gauchos dans le Bronx et pour Rice High à Harlem.

Et Calhoun est également un grand fan de l’entraîneur-chef des Knicks, ce qui a rendu la décision de Tom Thibodeau le mois dernier de bannir Walker de sa rotation difficile à gérer pour l’ancien entraîneur de l’UConn. Thibs a dit qu’il voulait s’agrandir à ce poste, entre autres choses, ce qui a naturellement soulevé la question : pourquoi les Knicks ont-ils signé Walker en premier lieu ?

« C’était peut-être au-dessus du salaire de Thibs, je ne sais pas », a déclaré Calhoun. «Je me soucie juste d’un de mes gars qui peut encore aider une équipe. Je peux le voir de mes propres yeux. Je ne sais pas si Kemba est aussi bon qu’avant, mais il est toujours aussi bon. »

Jim Calhoun dit que Kemba Walker peut toujours avoir un impact pour les Knicks si on lui en donne l’occasion. .; PA

Assez bon, en fait, pour être sorti de son hibernation imposée par Thibs pour marquer 50 points, saisir 14 rebonds, couler huit 3-points et passer pour huit passes décisives dans une défaite contre son ancienne équipe, Boston, et dans une victoire sur Detroit , marquant la première fois en une décennie qu’un meneur des Knicks a cumulé au moins 50 points, 10 rebonds et cinq 3 en deux matchs. Ce que cela signifierait jeudi soir dans le Garden, où les Knicks devaient faire face à Washington, personne ne le devinait. Walker était sur le banc pour une raison, et il était certainement capable de le rappeler aux fans des Knicks face aux Wizards.

Mais il était également capable d’avoir une autre grosse soirée sur le rebond, ce qui, franchement, était un résultat facile à enraciner. Les fans de sport de New York battus par les Giants et les Jets, et déçus par une équipe des Knicks qui n’a pas repris là où elle s’était arrêtée au printemps dernier, pourraient certainement utiliser un développement de bien-être à adopter. Avec Derrick Rose absent huit semaines après une opération à la cheville, une improbable résurgence de Walker serait un sacré point de départ.

À tous les niveaux où il a joué, Walker a mené la ligue en termes de générosité d’esprit. Son retour à la maison, à l’âge de 31 ans, était une belle histoire, et peut-être n’a-t-il pas dû mourir d’une mort prématurée aussi macabre après tout.

« Je n’ai pas entraîné beaucoup de gens comme lui », a déclaré Calhoun, « et il a encore quelque chose à donner. Le jour où il est entré au Madison Square Garden et à leur centre d’entraînement de Westchester, vous êtes une meilleure équipe. Je ne frappe pas Tom, qui est un super entraîneur, et je sais que Tom aime les gros gardiens. Je ne dis pas que c’était une erreur, mais pour faire le pas après 20 matchs, je ne sais tout simplement pas à quel point cela est urgent. »

Les Knicks avaient une fiche de 11-9 le 29 novembre lorsque Walker a été retiré de la première chaîne et a dit qu’il ne ferait pas non plus partie de la deuxième chaîne. Ils sont allés 2-7 avec le quadruple All-Star planté au bout du banc, avant qu’il ne faille une demi-douzaine de positifs COVID et la blessure de Rose pour le remettre au sol. Mais une fois sorti, Walker ressemblait plus au joueur qui avait récolté en moyenne plus de 20 points par match en cinq saisons consécutives (quatre à Charlotte) qu’au Knick qui avait un plus/moins de -122 en 444 minutes lorsque Thibs tiré la prise.

« Je sais que je devrais jouer », a déclaré Walker après avoir perdu 29 points contre les Celtics, « donc sans aucun doute, ça fait du bien. » Il a admis qu’il détestait s’asseoir et qu’il n’avait pas parlé à son entraîneur depuis le matin où Thibs lui avait annoncé la mauvaise nouvelle.

Calhoun a appelé son ancien joueur après sa rétrogradation et a décrit leur conversation comme brève. « Kemba ne veut pas entrer dans des choses négatives, et c’est l’un de ses plus grands traits », a déclaré Calhoun. « Donc, cela vient de moi, pas de lui. Je ne pense pas que Tom n’aime pas du tout Kemba, mais il a une préférence pour l’apparence des gardes. … Je suis partial, mais je ne vous dirais pas qu’un gars peut faire quelque chose s’il ne le peut pas. Et je sais que Kemba peut toujours marquer et aider une équipe à gagner.

Pour une histoire édifiante à New York, espérons que Calhoun a raison.