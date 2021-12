Kemba Walker pourrait se retrouver dans les Houston Rockets après un transfert

marcheur Kemba continue de montrer que leurs performances ont diminué d’une manière pratiquement insoutenable pour aucune franchise NBA. La base de Knicks de New York Il a cessé d’être important pour l’équipe, a pris du recul au détriment des autres joueurs et est désormais le quatrième meneur le plus important des New Yorkais.

C’est pour la même raison que les Knicks ne sont pas opposés à la possibilité de faire signer un autre joueur lorsqu’il s’agit d’aborder un métier qui contient Kemba Walker comme ingrédient principal.

Derrière Alec Burks, Derrick Rose et Immanuel Quickley, les plans des New York Knicks dans cette position de 1 ont considérablement changé et les rumeurs NBA qui se multiplient laissent présager un changement de décor presque imminent.

L’échange éventuel

Selon divers médias aux États-Unis, l’intention des New York Knicks est de conclure un accord avec Houston Rockets envoyer le meneur de jeu au Texas, maintenant, qu’est-ce que les Knicks obtiendraient dans l’affaire ?

Eh bien, l’inverse pourrait être fait mur de Jean, le meneur texan qui continue de contribuer plus à l’infirmerie de l’équipe qu’à l’étage pour l’ensemble de Stephen Silas.

Deviendra-t-il l'un des transferts les plus notoires de l'ère récente dans la meilleure ligue de basket de la planète ?