Kempty Falls Crowding : après une vidéo virale, le gouvernement de l’Uttarkhand n’autorisera que 50 touristes à visiter l’attraction Mussorie

Image virale de la surpopulation touristique à Kempty Falls à Mussorie (Image: Instagraam)

L’Uttarakhand et l’Himachal Pradesh regorgent de touristes qui ne ménagent aucun effort pour tirer le meilleur parti du récent assouplissement des restrictions. Après qu’une image d’une route bondée à Manali soit devenue virale, un clip vidéo choquant des chutes de Kempty de Mussorie a attiré l’attention des internautes pour avoir bafoué les normes de distanciation sociale et de masquage, obligeant le gouvernement de l’État à imposer des restrictions à l’entrée des touristes.

Le gouvernement de l’Uttarakhand a maintenant décidé que seuls 50 touristes aux chutes Mussorie Kempty peuvent se rassembler aux chutes un à la fois. De plus, les touristes ne peuvent pas rester aux chutes au-delà d’une demi-heure. Un poste de contrôle sera également mis en place pour surveiller l’activité touristique, a rapporté ANI citant Ashish Srivastava, le magistrat du district de Tehri Garhwal.

Les clips vidéo qui sont devenus viraux sur les réseaux sociaux ont montré des centaines de touristes rassemblés pour un bain aux chutes de Kempty, l’une des destinations touristiques les plus populaires de Mussorie avec une distanciation sociale à jeter et la plupart sans masque.

Plus tôt hier, le ministère de la Santé de l’Union a émis des avertissements contre le tourisme de vengeance et la surpopulation dans les sites touristiques qui se sont ouverts récemment, attaquant des lakhs de voyageurs. Notamment le ministère de l’Union. “Les personnes errant dans les stations de montagne et les marchés sans maintenir la distance physique et ne pas porter de masques peuvent annuler les gains réalisés dans la gestion de la pandémie jusqu’à présent”, a déclaré le co-secrétaire du ministère de la Santé Lav Agarwal alors qu’il insistait sur le fait de suivre un comportement approprié à Covid et vaccination.

E-Pass est obligatoire pour toutes les personnes entrant dans l’Uttarkhand par tous les modes de transport, disponible sur le portail Web Smart City. En outre, il est obligatoire d’apporter un rapport de test RT-PCR Covid-négatif au plus tard 72 heures en entrant dans l’Uttarakhand.

