Ken-Betwa Link Project: le premier projet d’interconnexion fluviale en Inde pour étancher la soif du Bundelkhand desséché

L’Inde est une terre aux climats extrêmes, y compris ses régimes de précipitations qui sont fortement biaisés. La plupart des précipitations en Inde se produisent dans un délai d’environ 100 jours pendant les moussons. À la diversité du climat s’ajoutent les variations géographiques qui font de l’Inde le foyer de certains des endroits les plus secs et les plus humides du monde. Répartie entre l’Uttar Pradesh et le Madhya Pradesh, la région de Bundlekhand est l’une des régions les plus sujettes à la sécheresse du pays. La fréquence et l’intensité de la sécheresse dans le Bundelkhand ont maintenant augmenté au cours des dernières décennies. L’agriculture de la région est fortement dépendante de la pluie et il s’agit d’une préposition diversifiée, complexe, sous-investie, risquée et vulnérable. En outre, la région est également témoin de fortes pluies à court terme et d’inondations dans les champs qui ajoutent aux incertitudes. Ces extrêmes sont encore compliqués par la rareté de l’eau dans la région semi-aride du Bundelkhand avec un sol pauvre et une faible productivité agricole.

La région de Bundelkhand est entourée d’un certain nombre de rivières du bassin fluvial Ganga-Yamuna. La rivière Yamuna est au nord de Bundelkhand, la rivière Ken est à l’est et les rivières Betwa et Pahuj sont à l’ouest. La rivière Yamuna coule d’ouest en est et est alimentée par ses affluents de la région du Bundelkhand – le Betwa, le Ken, le Pahuj, le Baghain et le Paisuni. Près de la moitié de l’eau disponible dans les sous-régions des hautes terres et des plaines du Bundelkhand provient de la rivière Betwa, qui prend sa source dans le district de Raisen, dans le Madhya Pradesh, au sud de Bhopal. La deuxième contribution majeure de l’eau dans la région de Bundelkhand vient de la rivière Ken qui est d’environ 25%. Les deux fleuves coulent du sud au nord dans les États de l’UP et du Madhya Pradesh. Ken et Betwa sont très importants pour l’irrigation dans la région. Un plan visant à relier ces rivières a été envisagé à la fin des années 80 pour transférer l’eau des bassins hydrographiques excédentaires vers les bassins à déficit hydrique. Le projet a été révisé à la fin des années 90 mais n’a jamais vu le jour.

Récemment, le 22 mars, à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, un mémorandum d’accord a été signé entre le ministre de l’Union de Jal Shakti et les principaux ministres de l’Uttar Pradesh et du Madhya Pradesh pour mettre en œuvre le projet Ken-Betwa Link (KBLP), ce qui en fait le premier projet du Plan national de perspective pour l’interconnexion des rivières. Le Premier ministre Narendra Modi a assisté à un événement organisé virtuellement et a également vu la participation des CM des deux États concernés.

Le communiqué publié à l’occasion se lisait comme suit: «L’accord annonce le début de la coopération interétatique pour mettre en œuvre la vision de l’ancien Premier ministre Atal Bihari Vajpayee de transporter l’eau des zones qui ont un surplus d’eau vers les zones sujettes à la sécheresse et à déficit hydrique, à travers le interconnexion des rivières. Ce projet comprend le transfert d’eau de la rivière Ken à la rivière Betwa grâce à la construction du barrage Daudhan et d’un canal reliant les deux rivières, le projet Lower Orr, le barrage Kotha et le projet polyvalent du complexe Bina.

Le projet de liaison Ken-Betwa sera achevé en deux phases. Dans sa première phase, les travaux sur le complexe du barrage de Daudhan et ses tunnels bas et haut, le canal de liaison pour relier Ken et Betwa et les centrales électriques seront achevés. Sa prochaine phase verra la construction du barrage du bas Orr, du projet du complexe Bina et du barrage de Kotha.

Selon le ministère de l’Union Jal Shakti, le projet KBLP devrait fournir une irrigation annuelle de 10,62 hectares lakh, 62 lakh personnes recevront de l’eau potable et il générera également 103 MW d’hydroélectricité. Le coût du projet de liaison Ken-Betwa aux prix de 2017-2018, selon le rapport de projet détaillé complet ou CDPR, est estimé à Rs 35.111,24 crore.

Le projet devrait étancher la soif de la région de Bundelkhand, assoiffée d’eau, y compris les districts de Panna, Tikamgarh, Chhatarpur, Sagar, Damoh, Datia, Vidisha, Shivpuri et Raisen de Madhya Pradesh et Banda, Mahoba, Jhansi et Lalitpur de Uttar Pradesh. Le succès du projet de liaison Ken-Betwa devrait montrer la voie à des projets similaires de liaison fluviale et garantir que la rareté de l’eau ne devienne pas un frein au développement du pays, a ajouté le communiqué.

