Ken Burns raconte que Mark Zuckerberg est un «ennemi de l’État» et le veut «en prison» 10z viral

Le journaliste des médias de Fox News, Brian Flood, rapporte que le cinéaste superstar de PBS, Ken Burns, se pavane à nouveau et largue des bombes sur le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, suggérant qu’il est un « ennemi de l’État » qui devrait être en prison. Les libéraux ne détestaient-ils pas ce genre de discours sur « l’ennemi du peuple », ou s’agit-il uniquement des médias d’information, pas des médias sociaux ?

Ken Burns a fait un film de la Saint-Valentin jaillissant pour la convention de 2008 célébrant le sénateur Chappaquiddick, Ted Kennedy, alors il pourrait vouloir contrôler qui aurait dû être en prison. Une femme s’est noyée dans sa voiture, mais Burns a décrit Kennedy comme “le petit moteur qui pourrait continuer à fonctionner chaque jour, ajoutant quelque chose à notre agenda, ajoutant quelque chose à ce pays”.

C’est arrivé sur le podcast “Sway” du New York Times, alors qu’il fait des interviews sur son documentaire diffusé le mois prochain sur Muhammad Ali. Swisher lui a demandé : « À votre avis, qui serait la version de Muhammad Ali dans 100 ans ? Burns a répondu “Stacey Abrams. Elle est la personne qui a les côtelettes les plus proches d’être quelqu’un que nous pourrions graver dans le mont Rushmore… Elle est la vraie affaire. Puis il a ajouté “J’espère que Zuckerberg est en prison d’ici là. “

La transcription du podcast du Times décrit ensuite la réponse de Swisher : «[CHUCKLES]. “

Burns a poursuivi sa diatribe Zuckerberg : «C’est un ennemi de l’Etat, et je veux dire les États-Unis d’Amérique. Il s’en fout de nous, les États-Unis. Il sait qu’il peut le transcender. Il peut s’enfuir n’importe où. Et donc c’est juste à propos de l’argent sale, c’est tout.

Burns a ensuite tourné son attention vers la directrice des opérations de Facebook, Sheryl Sandberg.

“Parce que ces gens – et Sheryl est complice – le Nuremberg de cela, est si cela arrive jamais, ce qui ne sera pas, sera assez intéressant », a déclaré Burns. « La façon dont nous avons pu temporiser et dire : « Oh, ça va, nous allons juste aller un peu plus loin », n’est-ce pas ? »

L’animatrice Kara Swisher a répondu « Oui » et est passée au sujet suivant. Comment Ken Burns suggère-t-il que des milliardaires juifs comme Zuckerberg et Sandberg devraient obtenir un procès « Nuremberg », comme l’ont fait les nazis ? Mais Swisher est passé à la discussion sur les deepfakes.

PS : Abigail Streetman a rendu compte d’un segment différent du podcast, sur Burns martelé de la gauche parce qu’il était un homme blanc du New Hampshire couvrant des sujets noirs comme le jazz et Mohammed Ali.