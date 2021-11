Ken Jennings de Jeopardy! dit que les producteurs de l’émission l’ont induit en erreur à propos de son nouveau passage en tant qu’invité. L’ancien champion de jeux-questionnaires est revenu à l’émission lundi pour animer pendant trois semaines, et il n’a pas été informé que ses épisodes commenceraient le premier anniversaire de la mort d’Alex Trebek. Il a dit qu’il avait vécu « toutes les émotions possibles maintenant » concernant Jeopardy!

Jennings a été le premier hôte invité à participer à Jeopardy ! l’année dernière, lorsque Trebek est décédé d’un cancer du pancréas à l’âge de 80 ans. Il est décédé le 8 novembre, faisant de lundi son premier anniversaire, et il pense que les producteurs l’ont intentionnellement protégé de cette information lors du tournage et de la promotion des épisodes. Cependant, lorsque l’anniversaire a eu lieu, ils n’ont pas hésité à le faire sur les réseaux sociaux.

Un an après le décès d’Alex Trebek, Ken Jennings réfléchit à ce qu’Alex représentait pour lui et au cadeau spécial qu’il a reçu de la femme d’Alex, Jean. Tu nous manques tous les jours, Alex. ️ pic.twitter.com/6hQkM4e4OH — Danger ! (@Jeopardy) 8 novembre 2021

« Apparemment, tout le monde savait que nous allions diffuser (mon premier épisode) le jour de l’anniversaire et personne ne me l’a dit », a déclaré Jennings à USA Today mardi. « Ils ne voulaient pas me mettre ça en tête. Donc on ne m’a dit qu’après que c’était le spectacle du 8 novembre. »

Jennings a déclaré qu’il avait enregistré cette nouvelle série d’épisodes en septembre. Péril! est dans un état étrange en ce moment après avoir choisi Mike Richards comme nouvel hôte permanent, seulement pour le voir démissionner après la réaction des fans. Jennings a déclaré que l’hébergement lui-même n’est toujours pas une tâche facile et qu’il peut toujours être intimidant de l’aborder pour lui.

« Vous aimeriez dire comme remonter sur un vélo, mais c’est un travail très délicat », a-t-il déclaré. La mécanique de l’hébergement Jeopardy! sont redoutables. Il se passe beaucoup de choses à la fois et Alex a rendu tout cela si facile. Mais je peux vous le dire de première main, ce n’est pas facile… [I] se sentait rouillé; J’espère que je n’ai pas l’air rouillé, mais honnêtement, c’était un vrai plaisir d’être de retour sur scène. »

Pourtant, Jennings a déclaré qu’il était plus facile de récupérer après une série d’hôtes temporaires que de participer à l’émission l’année dernière en tant que premier hôte invité à suivre Trebek. Il a dit qu’à l’époque « J’étais juste terrifié, et je pense à juste titre. Je veux dire, Alex venait à peine de passer, et vraiment personne d’autre n’avait animé l’émission depuis 1974; comme, littéralement, de mon vivant. Je savais que cela allait être une tâche très difficile… et encore moins l’idée que vous essayez de vous mettre à la place d’Alex Trebek, ce qui est impossible. Cette fois, nous sommes un peu à un an ou plus de tout ça, donc j’ai eu toutes les émotions possibles maintenant liées à Jeopardy! »

Pour certains fans, Jennings reste le premier choix pour le nouvel hôte permanent de Jeopardy ! Lorsqu’on lui a demandé s’il voulait toujours le poste, il a humblement essayé d’éviter la question. Enfin, il a admis qu’il le ferait si on le lui demandait, mais a déclaré qu’il ne voulait pas faire campagne pour cela.

« Si mon pays m’appelait pour accueillir Jeopardy ! Je ferais volontiers mon devoir patriotique », a-t-il plaisanté. « Cette émission est mon premier amour. Même quand j’étais petit, je rentrais de l’école en courant tous les jours pour regarder. C’est juste une grande partie de qui je suis et de la personne que je suis devenue, même avant d’être dans l’émission. C’est donc extrêmement flatteur d’être dans le mix. Et j’ai l’impression que la série est entre de bonnes mains, à ce stade, quoi qu’il arrive. «

« Vous ne me verrez pas dans les journaux dire à quel point il est important que j’aie fini par héberger. J’adorerais ça, mais honnêtement, j’ai l’impression qu’au fond, Jeopardy! va être OK de toute façon », Jennings conclu. Le jeu télévisé est diffusé les soirs de semaine à 19 h HE – vérifiez vos listes locales pour la bonne chaîne.