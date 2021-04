Ken Jennings répond à un enfant en bas âge qui a pleuré en apprenant que son séjour d’hébergement Jeopardy était terminé

Pour l’instant, les fans comme Antonio devront se contenter d’une série continue d’hôtes invités. Péril! Le producteur exécutif Mike Richards est intervenu juste après Ken Jennings, Katie Couric s’occupant des tâches après lui. Les épisodes du Dr Oz se poursuivront jusqu’au 2 avril, alors que l’ancien Celebrity Jeopardy! Aaron Rodgers, champion et quart-arrière des Packers de Green Bay, sera l’hôte du 5 au 16 avril. Les autres hôtes à venir incluent Anderson Cooper, le correspondant de 60 Minutes Bill Whitaker, la co-présentatrice d’aujourd’hui Savannah Guthrie, l’actrice et neuroscientifique Mayim Bialik et le correspondant médical en chef de CNN, le Dr Sanjay Gupta.

Assurez-vous de vérifier vos annonces locales afin que vous puissiez suivre tous les Jeopardy! hôtes invités