Ken Kurson accusé de crimes d’État après la grâce de Trump 10z viral

celui de Jared Kushner Un ami et ancien « savant des médias » a été inculpé mercredi d’écoutes clandestines par l’État et d’intrusion informatique par le bureau du procureur du district de Manhattan.

Ken Kurson, 52 ans, a déjà été gracié pour les équivalents fédéraux de telles accusations par le président de l’époque Donald Trump fin janvier.

“Nous n’accepterons pas les grâces présidentielles comme cartes de sortie de prison pour les bien connectés à New York”, Manhattan DA Cyrus Vance (D) a déclaré dans un communiqué. “Comme allégué dans la plainte, M. Kurson a lancé une campagne de cybercriminalité, de manipulation et d’abus depuis son perchoir au New York Observer, et maintenant les habitants de New York le tiendront responsable.”

En octobre 2020, Kurson a été accusé d’avoir harcelé et harcelé trois personnes, en violation de deux lois fédérales, par le bureau du procureur américain du district est de New York.

Se basant prétendument sur les faux noms « Jayden Wagner » et « Eddie Train », l’accusé a été accusé d’avoir déposé de fausses plaintes auprès de deux des employeurs des victimes présumées, d’avoir publié une fausse critique négative de l’entreprise d’une autre victime présumée et d’avoir fait contact » avec deux des victimes présumées fin 2015 et début 2016.

“Kurson s’est rendu à plusieurs reprises sur le lieu de travail de deux des victimes, prenant des photos et s’enquérant de l’horaire de travail d’une victime”, a affirmé le ministère américain de la Justice dans un communiqué de presse à l’époque. « Au cours de l’enquête, le FBI a rassemblé des preuves que Kurson s’était simultanément engagé dans un schéma similaire de harcèlement contre deux autres personnes. En raison de la conduite de Kurson, l’employeur de deux des victimes a embauché un agent de sécurité. »

Ces allégations ont apparemment été révélées après que Kurson ait raté un poste au conseil d’administration du National Endowment for the Humanities. L’agence fédérale a effectué une vérification approfondie des antécédents par le biais du FBI et n’aurait pas aimé ce que les agents fédéraux ont trouvé.

Expliquant sa grâce présidentielle, la Maison-Blanche Trump a présenté tout le drame comme le résultat d’une chasse aux sorcières politique :

Le président Trump a accordé une grâce totale à Kenneth Kurson. Les procureurs ont inculpé M. Kurson de cyberharcèlement lié à son divorce avec son ex-femme en 2015. Dans une lettre puissante aux procureurs, l’ex-femme de M. Kurson a écrit en son nom qu’elle n’avait jamais voulu cette enquête ou cette arrestation et, “à plusieurs reprises J’ai demandé au FBI de l’abandonner… J’ai engagé un avocat pour me protéger d’une nouvelle série d’interrogatoires. Mon dégoût pour cette arrestation et les articles qui ont suivi est sans fond… » Cette enquête n’a commencé que parce que M. Kurson a été nommé à un poste au sein de l’administration Trump. Il a été un leader communautaire à New York et au New Jersey pendant des décennies. De plus, M. Kurson est un parent d’accueil certifié, un propriétaire d’entreprise prospère et se passionne pour diverses causes caritatives. M. Kurson est un citoyen honnête et père de cinq beaux enfants.

Les accusations portées par l’État reposent sur les prétendus efforts de Kurson pour obtenir les informations de connexion de son ex-femme pour divers sites Web de médias sociaux.

“Comme allégué dans la plainte du tribunal pénal de Manhattan et indiqué dans le dossier du tribunal, du 24 septembre 2015 au 3 mars 2016, Kurson a illégalement utilisé un logiciel de surveillance électronique communément appelé” logiciel espion ” sur un ordinateur appartenant à son époque- épouse, avec qui il vivait », affirme le communiqué de presse de Vance. « En utilisant le logiciel espion pour surveiller les frappes de sa femme, Kurson a obtenu ses mots de passe et a accédé à ses comptes Gmail et Facebook. Selon les enregistrements d’adresses IP, Kurson a utilisé le logiciel espion de son ordinateur dans les bureaux de l’Observer Media Group sur West 44th Street à Midtown Manhattan, où il travaillait comme rédacteur en chef, entre autres.

Vance allègue également que, «[a]Parmi d’autres intrusions », en octobre 2015, l’accusé « a illégalement accédé à des messages privés Facebook, puis les a diffusés de manière anonyme ».

Kurson est également un ancien rédacteur de discours pour Trump et un ancien associé de Rudy Giuliani. Il a été arrêté mercredi et a comparu devant la Cour suprême de Manhattan pour une première comparution le même jour.

Chacun des deux chefs d’accusation est un crime de classe E en vertu de la loi de l’État de New York. S’il est reconnu coupable, Kurson encourt une peine maximale de huit ans de prison d’État, bien que la probation ou une autre forme de libération surveillée soit plus typique dans les cas non violents.

