Ken Paxton confirme l’enquête pénale sur le Tchad Lire la mort

Les autorités du Texas ont confirmé qu’une enquête criminelle sur la mort de Tchad Lire est en cours. L’enquête intervient plus d’un mois après que Read a été abattu sous le porche de la maison du petit ami de son ex-femme, Kyle Carruth, lors d’un litige concernant la garde d’un enfant.

Le bureau du procureur général Ken Paxton (R) a fait l’annonce mardi dans un communiqué de presse publié sur le site Web du procureur général.

« Le procureur général du Texas a reçu des demandes répétées concernant une enquête criminelle sur une mort par balle renvoyée du comté de Lubbock, au Texas. Cette fusillade a fait l’objet d’une couverture médiatique à l’échelle nationale », indique le communiqué de presse.

« Notre bureau a ouvert une enquête criminelle sur cette fusillade », poursuit le communiqué de presse. « Pendant la durée de toute enquête criminelle menée par notre bureau, nous ne commentons pas l’affaire afin de protéger l’intégrité de l’enquête. En conséquence, nous ne commenterons pas les faits de cette affaire. »

« Toutes les affaires pénales, y compris cette affaire, doivent passer par les étapes de collecte de preuves, d’examen de preuves, d’audition de témoins et d’autres actions », a conclu le court texte de présentation officiel.

Le bureau du procureur du comté de Lubbock avait précédemment déclaré à Law&Crime qu’il s’était retiré de l’affaire. L’ex-femme de Carruth, Anne-Marie Carruth, est un juge du tribunal de district nommé en janvier par le gouvernement du Texas. Greg Abbott (R).

L’annonce de mardi marque la première fois que le bureau de l’AG a reconnu publiquement une enquête criminelle sur l’incident, bien que les avocats de Jennifer Lire avait précédemment confirmé à Law&Crime que le bureau de l’AG étudiait l’affaire.

Nouveau procès : la famille de Chad « continuera à souffrir »

La confirmation de l’enquête criminelle est la dernière d’une série de développements juridiques qui ont eu lieu depuis que Jennifer a publié pour la première fois une vidéo de la confrontation dans le cadre d’un dossier judiciaire du 24 novembre.

La vidéo dérange. Il semble montrer Carruth, le petit ami de l’ex-femme de Chad christine lire, tirant sur Chad Read lors d’un conflit de garde. Chad et Christina sont vus et entendus se disputer sous le porche de la maison et du bureau à domicile de Carruth pour savoir quand Chad prendrait la garde de leur fils.

Carruth est vu quitter la dispute puis sortir de la maison avec un gros pistolet. Chad Read menace de prendre l’arme et de « l’utiliser » sur Carruth, qui tire alors un coup de feu dans le porche près des pieds de Chad. Chad attrape alors l’arme et l’utilise comme levier pour repousser Carruth loin de lui. Carruth, qui est alors sorti du porche avec l’arme à la main, fait demi-tour et tire deux coups de feu sur Chad.

la mère de Tchad, Jinx lire, a déposé lundi une plainte pour mort injustifiée contre Carruth et ses entreprises au nom d’elle-même et des trois enfants du Tchad, ont rapporté les salles de rédaction de la télévision locale commune KLBK/KAMC. Le procès accuse Carruth de négligence pour avoir utilisé une force meurtrière lorsqu’elle n’est pas justifiée, déchargé une arme à feu « simplement pour menacer un individu », n’ayant pas appelé les autorités et n’ayant pas apporté d’aide, selon le rapport.

La plainte allègue également que Jinx Read et les enfants de Chad ont « souffert d’angoisse mentale et émotionnelle, y compris des douleurs mentales et émotionnelles, des tourments et des souffrances, résultant finalement de la mort d’un père et d’un fils aimants et continueront à en souffrir à l’avenir ». selon le rapport.

Un avocat de Jennifer Read a déclaré à Law&Crime que les enfants étaient actuellement sous la garde de leur mère.

« Les enfants sont sous la garde de leur mère – qui aurait eu une liaison avec Carruth, l’auteur présumé », a déclaré l’avocat. Tony Buzbee a écrit dans un e-mail à Law&Crime.

« Une arme à feu n’aurait jamais dû être amenée à se disputer »

Le procès de Jinx Read est la deuxième affaire civile déposée pour la mort du Tchad. Le 29 novembre, Jennifer Read a déposé une plainte pour mort injustifiée de 50 millions de dollars contre Carruth et ses entreprises.

Buzbee, l’avocat dans le procès pour mort injustifiée de Jennifer, a déclaré qu’il prévoyait d’aider les enfants du Tchad comme il le pouvait.

« Nous utiliserons nos ressources substantielles pour aider autant que nous le pouvons le cas des enfants », a déclaré Buzbee à Law&Crime. « La mort de Chad Read n’aurait jamais dû arriver. Rappelez-vous, c’est depuis longtemps la loi dans l’histoire du Texas, l’autodéfense n’est tout simplement pas disponible pour une personne qui provoque l’utilisation ou la tentative d’utilisation de la force par une autre personne. Une arme à feu n’aurait jamais dû être amenée à se disputer.

Buzbee a déclaré qu’il avait été en contact avec le bureau de Paxton au sujet de l’enquête criminelle.

« J’ai parlé à AG Paxton. Le général Paxton m’a assuré que ses meilleures personnes étaient sur l’affaire et qu’elles enquêteraient de manière approfondie et poursuivraient, le cas échéant », a déclaré Buzbee à Law&Crime. «Je le prendrai au mot. En attendant, nous continuerons à collecter des preuves pour l’affaire civile et rappellerons à tous que les normes de responsabilité civile diffèrent de celles de la responsabilité pénale. »

Le 24 novembre, Jennifer a déposé une requête dans l’affaire du divorce de Chad et Christina demandant la garde des enfants Read et accusant Carruth et Christina Read d’avoir planifié de tuer ou de blesser Chad.

« Pendant l’agression et le meurtre, Christina Read était calme et n’a pas été surprise », indique l’affidavit de Jennifer. «Elle a agi comme si elle savait quel était le plan depuis le début. Elle n’a pris aucune mesure pour empêcher Kyle Carruth d’agresser Chad et n’a pris aucune mesure pour empêcher Kyle Carruth d’assassiner Chad. Après l’agression et le meurtre, Christina Read a continué à rester calme, elle n’a pas réagi et elle a continué à enregistrer Chad alors qu’il était allongé là en train de mourir. Christina n’a pris aucune mesure pour aider le Tchad.

Jennifer dit dans son affidavit que l’aîné des enfants lui a dit qu' »il blâmait sa mère pour la fusillade et qu’il s’enfuirait de chez lui s’il y revoyait Kyle ».

Jennifer dit également qu’un des enfants de Chad dira au juge du tribunal de la famille qu’il veut vivre avec Jennifer.

« Ma cliente, Jennifer Read, aime évidemment ces enfants et ne veut que le meilleur pour eux », a déclaré Buzbee à Law&Crime. « C’est une période difficile pour toutes les personnes concernées. »

l’avocat de Carruth, David M. Guinn, a déclaré que Carruth agissait en légitime défense.

Une partie de la vidéo est ci-dessous. Nous avons coupé l’enregistrement après la fusillade, mais avant qu’il ne fasse un panoramique pour montrer Chad Read, mortellement blessé, allongé sur le perron.

[Images via Matthew L. Harris.]

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? [email protected]