Ken Paxton débloque les critiques de Twitter après avoir été poursuivi ⋆ .

Procureur général du Texas Ken Paxton (R) a débloqué certains de ses critiques sur Twitter après l’avoir poursuivi pour violation du premier amendement.

«Nous sommes heureux que le procureur général Paxton ait accepté de débloquer nos plaignants dans ce procès et nous espérons qu’il fera de même pour toute autre personne qu’il a bloquée de son compte Twitter simplement parce qu’il n’aime pas ce qu’ils ont à dire, ” mentionné Katie Fallow, un avocat de haut niveau au Knight First Amendment Institute, le même groupe basé à l’Université de Columbia qui a poursuivi avec succès l’ancien président Donald Trump pour avoir bloqué ses critiques sur Twitter.

En avril, neuf personnes ont poursuivi le haut responsable de l’application de la loi du Lone Star State devant un tribunal fédéral après les avoir bloquées sur Twitter. Tous les résidents du Texas, les personnes poursuivant incluent un défenseur de l’immigration Mario Carrillo, Étudiant à l’Université du Texas Joseph Cascino, vendeur de technologie Justin Champlin, et d’autres.

Certains de ces plaignants ont gagné la colère du procureur général après avoir tweeté sur le financement des poursuites intentées par son bureau, son acte d’accusation toujours en instance pour des accusations de fraude sur les valeurs mobilières et la raillerie «porter un nerd de masque» après que Paxton eut retweeté une photo sans masque de lui-même à la Conférence d’action politique conservatrice.

Leur plainte de 34 pages allègue que la frénésie de blocage de Paxton a violé les premier et 14e amendements «parce qu’il impose une restriction basée sur un point de vue» sur leur capacité à participer à un forum public, leur capacité d’accéder aux déclarations officielles du gouvernement et leur capacité de pétitionner le gouvernement pour le redressement des griefs.

Au cœur du procès se trouve l’argument selon lequel Twitter sert de forum public désigné, un terme de l’art dans le droit constitutionnel américain.

La doctrine du forum public de la Cour suprême des États-Unis est centrée sur l’idée que certains lieux – physiques ou numériques – ont, par tradition ou par pratique, été utilisés par le grand public à des fins liées à la parole et devraient rester libres de toute ingérence gouvernementale. Selon la jurisprudence de la Haute Cour, il existe trois types de forums publics: traditionnels, désignés et fermés.

Un certain nombre de justiciables ont fait valoir que Twitter était considéré comme un forum public désigné dans diverses poursuites visant des politiciens qui les avaient bloqués sur le site Web, y compris l’ancien président Trump et le représentant. Alexandrie Ocasio-Cortez (DN.Y.). Et les tribunaux ont généralement été réceptifs à cet argument juridique.

«Plusieurs tribunaux ont reconnu que les représentants du gouvernement qui utilisent leurs comptes de médias sociaux à des fins officielles violent le premier amendement s’ils bloquent les gens de ces comptes sur la base de leur point de vue», a noté Fallow.

Le Knight Institute a remporté des victoires en approuvant la théorie de Twitter en tant que forum public désigné dans les cours d’appel des deuxième et quatrième circuits.

Dans le cas de Paxton, très peu d’activité s’est produite sur le registre. Le procureur général n’a pas encore répondu aux allégations dans un plaidoyer ou une requête de quelque sorte que ce soit. Sa récente décision de débloquer les neuf plaignants pourrait être considérée comme un effort pour que le procès soit finalement rejeté pour argumentation.

La pétition originale, cependant, parle au nom «d’autres personnes qui ont été bloquées [Paxton’s] compte basé sur leurs points de vue »et demande une injonction qui interdirait à Paxton de bloquer ses détracteurs.

«C’est un pas dans la bonne direction. Le procureur général Paxton ne peut empêcher les Texans d’exercer leurs droits relatifs au premier amendement, y compris leur droit de critiquer ses politiques et ses qualifications dans leurs réponses à ses tweets ». Kate Huddleston, a déclaré l’avocat de l’ACLU du Texas dans un communiqué. «Il reste à voir, cependant, si le procureur général débloquera d’autres Texans dont il a réprimé le discours. Il ne faudrait pas que le procureur général Paxton se conforme à la Constitution en justice. »

Paxton n’a pas immédiatement répondu au courrier électronique de Law & Crime demandant un commentaire.

[image via Joe Raedle/Getty Images]

