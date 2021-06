Ken Paxton suggère à son rival George P. Bush de se familiariser avec l’expérience juridique et promet un nouveau combat contre Obamacare .

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a promis jeudi de continuer à lutter contre Obamacare malgré une défaite devant la Cour suprême, tout en lançant une offensive contre l’un de ses principaux rivaux l’année prochaine, George P. Bush.

Bush, l’actuel commissaire aux terres du Texas et petit-fils du président George HW Bush, défie Paxton lors de la primaire du procureur général de l’année prochaine.

Paxton a suggéré que Bush est trop léger sur l’expérience juridique pour diriger le bureau du procureur général, l’appelant un « gars qui vient de renouveler sa loi – vient juste d’obtenir sa licence de droit en octobre. Ce n’est donc pas un endroit pour les débutants, c’est un endroit pour quelqu’un qui a une certaine expérience, qui sait ce qu’il fait. Et nous ne voulons pas nécessairement qu’un gars qui serait une sorte d’associé débutant dans un cabinet d’avocats vienne gérer l’une des opérations les plus sophistiquées en ce qui concerne le droit du pays.

En fait, Bush détient une licence de droit au Texas depuis l’obtention de son diplôme de la faculté de droit en 2003, et a récemment renouvelé la licence en octobre dernier, selon le site Web du barreau du Texas. Il a été clerc pour un juge fédéral et a passé quelques années dans un cabinet d’avocats avant de se lancer dans les affaires d’investissement et d’énergie, puis dans la politique.

Lui et Paxton sont tous deux des partisans de premier plan de l’ancien président Donald Trump, et leur course principale est sur le point d’être l’une des plus regardées du pays.

Le bureau de Bush n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire jeudi soir.

“Débutant? S’il te plaît. Le bureau du procureur général n’est pas un endroit pour bientôt être des criminels. Faire exploser cette affaire fait de vous un perdant », a tweeté Bush.

À la suite de l’annulation par la Cour suprême de l’affaire du Texas et d’autres États dirigés par les républicains contre Obamacare sur la base de l’absence de qualité pour agir, Paxton a déclaré: «C’est un peu choquant pour moi qu’ils aient décidé que nous n’avions pas qualité pour agir. Nous avons eu, les États ont eu une affaire il y a plusieurs années qui semblait être un succès. Et bien sûr, c’est à ce moment-là que John Roberts s’est rangé du côté de quatre libéraux et a déclaré… que la pénalité associée au mandat individuel en faisait une taxe. Eh bien, la taxe a été supprimée et nous avons donc pensé que nous avions essentiellement le même procès, sauf que maintenant nous avions perdu sa base. »

« Et maintenant, tout à coup, nous n’avons plus de position debout. Cela n’a aucun sens pour moi, mais c’est ce qu’ils ont décidé. Nous chercherons donc d’autres moyens de résoudre ce problème car, en fin de compte, nous ne pouvons pas laisser le Congrès dire aux gens qu’ils doivent… acheter quoi que ce soit, y compris une assurance maladie.

Paxton a déclaré qu’il continuerait la lutte contre Obamacare, en disant « nous allons prendre une direction différente, je pense. Mais je suis toujours déçu qu’ils aient trouvé une position alors qu’il semblait que nous avions un cas très similaire il y a des années, et qu’ils se soient penchés sur le fond de l’affaire sur une décision de 5-4.

«Et les tribunaux inférieurs – le tribunal fédéral de district et le cinquième circuit – n’ont pas eu de problème avec la qualité pour agir. Et nous avons vu – il semble qu’il y ait d’autres cas que les États ont déposés contre Trump qui avaient moins de liens, et pourtant ils ont toujours trouvé debout. »

Il a également discuté de la décision du gouverneur du Texas, Greg Abbott, de continuer à construire le mur frontalier.

«Nous allons certainement défendre l’État du Texas alors qu’ils avancent dans la construction de ce mur, car je suis sûr qu’il y aura certains groupes et peut-être l’administration elle-même, qui essaiera de nous arrêter. Et nous continuons à regarder la frontière, les angles et les moyens de riposter. »

Paxton a expliqué sa stratégie juridique en disant : « nous recherchons également une affaire que nous pouvons reprendre pour annuler la décision États-Unis contre Arizona rendue par le juge Kennedy et le juge Roberts, il y a de nombreuses années, où essentiellement, l’Arizona essayé de se protéger en adoptant des lois parce que le gouvernement fédéral ne les protégerait pas. Et ces juges – la Cour suprême – sont venus et ont dit : « Non, vous ne pouvez pas faire ça. »

« Eh bien, les conséquences de cela sont dévastatrices pour les États frontaliers et vraiment dévastatrices pour le pays, car cela signifie que lorsque de mauvaises choses se produisent, lorsque des activités criminelles sont menées par les cartels, les États sont censés simplement les prendre. Ça ne peut pas être juste. Si le gouvernement fédéral adopte des lois et n’applique pas ces lois, alors nous devrions être en mesure d’intervenir et de protéger nos citoyens — cela n’a pas de sens. Et finalement, nous protégerons nos citoyens parce que nous le devons. »