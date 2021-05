Ken Starr sur la défense de la liberté religieuse à une époque d’incertitude ⋆ .

Dans cet épisode de The Federalist Radio Hour, l’ancien solliciteur général des États-Unis et actuel avocat du cabinet d’avocats Lanier, Ken Starr, se joint au rédacteur Jordan Davidson pour discuter de son nouveau livre «Religious Liberty in Crisis: Exercising Your Faith In An Age Of Uncertainty» et comment Les Américains de foi devraient gérer l’attaque de la gauche contre la liberté religieuse.

«Nous avons un gène très fort et dominant dans notre système culturel américain et c’est la liberté», a déclaré Starr. «Dr. Roi: que la liberté retentisse. Abraham Lincoln: une nouvelle naissance de la liberté. C’est ce que nous sommes, mais la culture à bien des égards s’éloigne de cela.

Le plus gros problème auquel sont confrontés les partisans de la liberté religieuse, a déclaré Starr, est «l’idée que la religion est une mauvaise chose, et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour la contenir».

«C’est une ambiance culturelle générale ces jours-ci et une humeur politique», a-t-il déclaré.

Même ceux qui ne se considèrent pas comme des croyants peuvent prendre les choses en main et veiller à ce que la liberté religieuse et les autres libertés américaines soient protégées, a déclaré Starr, en particulier devant les tribunaux.

«Il existe un certain nombre de ces groupes et organisations, et d’autres se forment. Et ceux qui existent grandissent pour défendre la liberté et pour être pris en compte dans cette bataille croissante et de plus en plus profonde pour la liberté religieuse aux États-Unis », a conclu Starr.

Ecoute maintenant:

https://mp3.ricochet.com/2021/05/Starr-final.mp3

