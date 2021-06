Kena: Aperçu de Bridge of Spirits – Un chouchou indépendant en devenir

Kena: Bridge of Spirits a attiré tous les regards l’année dernière lorsqu’il a été dévoilé lors de l’événement PlayStation Future of Gaming aux côtés de la PS5. Après avoir raté sa fenêtre de lancement initiale en 2020, le développeur Ember Lab a confirmé que le jeu devait sortir le 24 août 2021. Avant son lancement, j’ai pu participer à un aperçu pratique du jeu pendant une heure. , découvrir le monde et voir ce qu’il a à offrir aux joueurs cet été.

Kena s’inspire de franchises bien-aimées comme God of War et Pikmin.

Alors que je me lance dans mon aventure, il est clair que Kena s’inspire de franchises bien-aimées comme God of War et Pikmin. La comparaison de God of War peut sembler étrange compte tenu du charmant look animé de Kena, mais elle est appropriée une fois que vous avez une idée du gameplay. Je suis chargé d’aider deux frères et sœurs à vaincre une corruption qui sévit dans le pays et nuit à l’esprit de leur frère Taro. Kena a accès à des attaques légères et lourdes avec son personnel, mais elle peut également esquiver si besoin est. Même en jouant à distance sur un service de streaming, les commandes étaient réactives et satisfaisantes à utiliser. Je n’ai jamais eu l’impression d’avoir été injustement touché par un ennemi, même s’il peut donner un sacré coup de poing.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Ce qui aide au combat, ce sont les petites créatures à vos côtés appelées Rot. Malgré leur nom malheureux, ils sont incroyablement utiles, tout comme les créatures titulaires de Pikmin, vous aidant à résoudre des énigmes et à combattre des ennemis. Ils font partie intégrante de Kena: Bridge of Spirits, vous permettant de nettoyer la corruption et de progresser, et vous pouvez même leur acheter de petits chapeaux à porter tout au long du voyage.

Source : Laboratoire de braise

On dirait qu’Ember Lab a trouvé le bon équilibre avec son gameplay.

Une grande partie de votre progression est liée à un arbre de mise à niveau qui vous permet de débloquer diverses compétences, dont le Rot Hammer. Comme vous pouvez vous y attendre d’après son nom, vous pouvez ordonner à votre Rot de frapper les ennemis au sol. En améliorant vos capacités, vous pourrez affronter des ennemis plus gros et plus coriaces. Chronométrez parfaitement votre capacité Pulse et vous pourrez non seulement vous protéger, mais également parer l’attaque entrante. Vers la fin de la démo, j’ai même déverrouillé un arc à utiliser contre le Wood Knight, qui a des points faibles spécifiques sur son corps.

J’ai joué à la démo en difficulté moyenne, mais plusieurs options sont disponibles. Je n’ai pas trouvé le médium très dur, mais les combats de boss m’ont pris deux ou trois essais avant de trouver mon rythme. Quoi qu’il en soit, on a l’impression qu’Ember Lab a trouvé le bon équilibre avec son gameplay, créant un défi amusant et gratifiant sans se sentir injuste. Les créatures en bois qui viennent vous attaquer ne prennent généralement pas grand-chose à détruire, mais Ember Lab le mélange avec différents types d’ennemis qui vous gardent sur vos gardes. Parfois, cela signifie que des ennemis grimpent à travers les arbres et vous lancent des bombes, tandis que d’autres fois, il y a des ennemis avec de grands boucliers qui vous obligent à chronométrer vos esquives et à créer une ouverture.

Alors que d’autres l’ont un peu comparé à Metroidvanias, je n’ai pas eu ce sentiment, mais c’est peut-être parce que je n’ai eu qu’une heure avec le jeu. L’exploration est définitivement gratifiante, cela semble trop linéaire par rapport à ce que j’ai joué pour faire cette comparaison pour l’instant.

Source : Laboratoire de braise

Il ne semble pas juste de discuter de Kena: Bridge of Spirits sans parler de ses visuels. Oui, cela ressemble à un film d’animation, et oui, je me rends compte que ces comparaisons vieillissent, mais c’est le cas. Le monde est magnifique alors que Kena s’y déplace. La juxtaposition d’une forêt vivante et vibrante à côté d’un puisard pourri met vraiment en valeur des choix de conception incroyables.

Et quand il s’agit de son histoire, cela m’a rappelé un peu Ori et la forêt aveugle. Il y a cette concentration sous-jacente sur la nature et la spiritualité qui le traverse, et j’ai le sentiment que cela deviendra tout aussi émotif à un moment donné.

Source : Laboratoire de braise

Je ne sais pas si Kena continuera à retenir mon intérêt pour ses quelque 10 heures de jeu, mais j’ai de grands espoirs d’après ce que j’ai vu. Si Ember Lab peut livrer ne serait-ce qu’une fraction de ce que j’ai joué, je serai heureux. Tisser des mécaniques nouvelles et anciennes peut être une entreprise délicate, et Ember Lab le fait avec habileté. Les jeux indépendants comme celui-ci ne sortent pas trop souvent, mais quand ils le font, ils sont certainement mémorables.

Kena: Bridge of Spirits sera lancé le 24 août 2021 sur PS4, PS5 et PC. Ceux qui achètent le jeu sur PS4 obtiendront une mise à niveau gratuite vers la version PS5 une fois qu’ils passeront aux consoles de la génération actuelle, à condition qu’ils aient de la chance avec les réapprovisionnements PS5.

Guide spirituel

Kena : Pont des esprits

S’inspirer de franchises bien-aimées

Kena: Bridge of Spirits met en vedette une jeune fille qui utilise ses capacités magiques pour aider le défunt à passer dans le monde des esprits. Son voyage sera plein de dangers, mais elle aura des amis à ses côtés pour l’aider à s’en sortir.

Construit avec fierté

Exprimez-vous pour le mois de la fierté et changez le thème de votre téléphone. Voici comment!

Le mois de la fierté est arrivé, et bien que les fonds d’écran arc-en-ciel soient partout, et si vous vouliez apporter une fierté plus spécialisée à votre téléphone ? Que vous soyez bi, pan, lesbienne, as (comme moi), agender, intersexe ou toute autre orientation, voici comment afficher votre fierté exacte sur votre écran d’accueil avec Tapet, KWGT et Icon Pack Studio.