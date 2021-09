Kena: Bridge of Spirits 20 premières minutes de jeu

in

Kena: Bridge of Spirits est un jeu magnifique, surtout en 4k. Voici les 20 premières minutes sur PlayStation 5 qui présentent le personnel de Kena en action, rencontrent d’adorables créatures Rot et découvrent le monde. Nous explorons la zone d’ouverture, trouvons des trésors, résolvons un casse-tête et nous frayons un chemin à travers des ennemis pour nous lancer dans notre voyage.

Dans Bridge of Spirits, vous incarnez Kena, un guide spirituel dans une quête personnelle qui la voit trébucher sur un village désert. Le village et ses environs regorgent de l’esprit des personnes qui y vivaient autrefois, dont beaucoup ne peuvent pas partir en raison de leurs traumatismes individuels. Le but de Kena se situe au-delà du village, mais elle ne pourra l’atteindre que si elle aide les esprits qu’elle rencontre.

Kena : Bridge of Spirits est un jeu d’action-aventure à la troisième personne créé par Ember Lab. Vous incarnerez Kena, une jeune guide spirituelle qui utilise ses capacités magiques pour aider les personnes décédées à passer du monde physique au monde des esprits.

Kena Bridge of Spirits sortira sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC via Epic Game Store le 21 septembre 2021.