Kena: Bridge of Spirits a été retardé en septembre

in

Par Dom Peppiatt

29 juillet 2021 09:52 GMT

Kena : Pont des esprits a de nouveau été retardé, le développeur Ember Lab repoussant le jeu d’un mois en septembre afin de le peaufiner.

Kena: Bridge of Spirits, dont vous vous souvenez peut-être comme le jeu d’action-aventure luxuriant qui ressemble à un film jouable de Dreamworks, a été annoncé en juin 2020 lors de la vitrine PS5 de Sony.

Depuis lors, il a connu un certain nombre de retards: d’abord, il a été retardé de sa date de sortie prévue pour 2020 au premier trimestre 2021, puis il a été retardé en août, et maintenant il a été repoussé une fois de plus à septembre.

Ce dernier coup est le plus court du lot, cependant : nous ne voyons que le jeu reculé d’un mois cette fois, ciblant désormais une date de sortie du 21 septembre (au lieu du 24 août).

Regarder sur YouTube

“Nous avons pris la décision difficile de retarder la sortie de Kena jusqu’au 21 septembre pour peaufiner le jeu sur toutes les plateformes”, a tweeté le studio The Ember Lab. « L’équipe a travaillé extrêmement dur et nous pensons que le temps supplémentaire est essentiel pour assurer la meilleure expérience possible.

“Nous savons que beaucoup d’entre vous sont impatients de jouer et nous apprécions votre patience alors que l’équipe continue de travailler pour fournir la meilleure version de Kena.”

Le titre Unreal Engine 4 sera une sortie console exclusive pour PlayStation, mais il sera également disponible sur PC.

Kena : Bridge of Spirits est disponible en deux éditions numériques : standard et numérique de luxe. La norme (40 $) ne comprend que le jeu, tandis que la version de luxe (50 $) comprend la bande-son numérique, une peau de ruban pour le personnel de Kena et une peau dorée pour ses amis Rot.

Le jeu sera disponible sur PS4 et PS5, et l’acheter une fois vous donne accès aux deux versions.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de vente au détail en ligne. Si vous cliquez sur l’un et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Lisez notre politique.