Kena: Bridge Of Spirits ajoute une mini mise à jour d’Halloween

Alors que le récit central de Kena: Bridge of Spirits est déjà tout à fait approprié pour Halloween à lui seul, le jeu d’action-aventure a ajouté une mini chasse au trésor d’Halloween dans le cadre de son dernier patch – ainsi que les correctifs et ajustements habituels auxquels vous pouvez vous attendre. un titre récemment sorti.

Le nouveau contenu d’Halloween se compose de trois nouveaux chapeaux sur le thème d’Halloween cachés tout au long du jeu, qui ne seront disponibles que jusqu’au 1er novembre. L’ajout saisonnier ne fait qu’ajouter à un jeu qui est déjà parfait à reprendre pendant le week-end d’Halloween, avec son histoire tragique. d’un village abandonné assailli par des esprits corrompus.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : Critique de la vidéo de Kena : Bridge of Spirits

« Kena: Bridge of Spirits utilise une perspective différente sur des idées de gameplay familières pour créer des tonnes de combats passionnants et un lien émotionnel profond avec son monde », a écrit Phil Hornshaw pour la revue Kena: Bridge of Spirits de GameSpot, qui a marqué le jeu 9/10.

Outre les objets temporaires d’Halloween, le dernier patch 1.11 ajoute également un certain nombre de nouveaux changements de qualité de vie, notamment plus d’emplacements de sauvegarde automatique et un mode photo, tandis que la carte du monde garde désormais une trace de l’endroit où les objets ont déjà été collectés.

Vous pouvez consulter les notes de mise à jour complètes pour la mise à jour 1.11 ci-dessous :

Notes de mise à jour – 1.11

Ajout de la prise en charge de plusieurs emplacements de sauvegarde automatique (5). Ajout de vignettes d’emplacement pour enregistrer les fichiers. Qualité améliorée et résolution accrue des images capturées avec le mode photo. Ajout d’une fonctionnalité de rouleau au mode photo. Le mode photo recadre désormais les images pour qu’elles correspondent au format sélectionné. Ajouté possibilité d’afficher les objets collectés sur la carte du monde.Ajout du suivi des points de méditation par région sur la carte du monde.Amélioration de la prise en charge ultra-large sur PC.Correction de bugs liés à la sauvegarde de l’état du jeu.Correction de petits bugs liés à l’animation Rot.Animation, mixage audio et corrections de bugs musicaux .Correction de bugs relatifs aux objets de collection manquants et aux statues de hiboux perdues. Suivi réduit de certaines attaques d’ennemis et de boss. Corrections de crash.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.