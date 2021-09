Kena: Bridge Of Spirits Corrupt Taro Boss Guide – Meilleurs trucs et astuces

Lorsque vous affrontez enfin l’esprit de Taro dans Kena: Bridge of Spirits, vous découvrirez que le traumatisme de se blesser, de perdre la trace de ses jeunes frères et sœurs et de se perdre dans les bois oubliés l’a transformé en Taro corrompu, un loup-garou agressif. bête avec une épée rougeoyante. Il s’agit du premier pic de difficulté significatif de Bridge of Spirits – préparez-vous à un combat beaucoup plus difficile que tout ce que vous avez affronté jusqu’à présent.

Comme la plupart des combats de boss dans Bridge of Spirits, Corrupt Taro a deux phases – la bataille entrera dans la deuxième phase lorsque vous réduisez la santé de Taro à environ la moitié. Le combat de boss se déroule dans une arène assez circulaire, avec deux des fleurs de guérison situées sur les bords extérieurs, l’une en face de l’autre. Cela signifie que vous ne pourrez guérir que deux fois pendant tout le combat. Idéalement, vous voudrez les deux fleurs pour la phase 2 (en particulier dans les modes de difficulté les plus difficiles), alors essayez de battre la première phase du boss sans trop vous faire toucher afin de ne pas avoir à guérir.

En cours de lecture: Kena: Bridge of Spirits Gameplay de difficulté la plus difficile

Capacités que vous devriez débloquer à l’avance: Sprint Attack Heavy, Charge parfaite, Parry Counter, Parry Courage, Focus, Rot Hammer, Enter the Fray

La phase 1

Au début du combat, Taro commencera à se diriger vers vous. Idéalement, Enter the Fray est déverrouillé, ce qui vous permet de commencer chaque combat avec une action Rot disponible. Concentrez-vous sur Taro et envoyez le Rot sur la corruption sur son épaule droite, l’étourdissant. Cela le fera se débattre et changer la couleur de son épaule droite en un bleu brillant. Sortez votre arc et utilisez Focus pour ralentir le temps afin de pouvoir facilement tirer et faire exploser l’énergie.

Suite à cette détonation, Taro sera assommé. Sprintez vers lui et utilisez une attaque de sprint (idéalement lourde pour infliger plus de dégâts mais la variation légère fonctionne aussi), puis obtenez trois autres attaques légères sur lui. À ce stade, il commencera à récupérer et à faire un mouvement comme s’il allait vous repousser – c’est tout un spectacle. Si vous êtes rapide, vous pouvez lui infliger quelques attaques supplémentaires pendant qu’il est debout, ce qui devrait signifier que vous l’avez maintenant touché suffisamment de fois pour charger suffisamment de courage pour utiliser une autre action Pourrir. Frappez-le avec un Rot Hammer.

Lorsque Taro retrouvera son calme, il se préparera à vous attaquer. Dans la phase 1, il n’a pas trop d’attaques différentes, mais elles frappent toutes assez fort et Taro est suffisamment rapide pour qu’il soit difficile de le suivre si vous n’êtes pas verrouillé. Dans cette phase, son attaque la plus courante est un combo de trois coups de son épée – les deux premiers se succèderont rapidement, puis il s’arrêtera pour charger pour un coup plus dur. Cette attaque peut être assez facilement évitée en esquivant à votre gauche (à droite de Taro) sous le premier coup et derrière lui. Préparez-vous simplement à esquiver à nouveau, car il peut parfois effectuer un tour complet de 180 pour son troisième coup. Taro peut également effectuer une seule attaque de fente ou une attaque de saut qui se termine par un atterrissage et un balancement vers vous trois (et parfois quatre) fois – vous pouvez esquiver sous les deux mouvements.

Si vous êtes confiant dans la parade, les attaques au sol offrent une opportunité idéale pour parer Taro – cela l’ouvrira pour que vous puissiez répondre avec Parry Counter et si vous avez Parry Courage déverrouillé, vous gagnerez une action Rot. En supposant que c’est ce que vous faites, frappez-le à nouveau avec Rot Hammer.

Si ce n’est pas ce que vous faites, esquiver les attaques de Taro l’ouvrira, vous permettant de riposter. Vous pouvez généralement lancer deux attaques légères avant qu’il ne saute, se préparant à vous attaquer à nouveau. Vous devriez également avoir suffisamment de temps pour lancer une attaque lourde – ce qui est génial si vous avez déverrouillé Perfect Charge et pouvez infliger des dégâts supplémentaires pour une attaque lourde parfaitement synchronisée.

Il y a un autre mouvement dont vous devez vous méfier dans cette phase. Taro l’utilise rarement (en particulier dans les modes de difficulté inférieure) mais cela vaut la peine de l’appeler. Parfois, une aura rouge apparaîtra autour de Taro – c’est son attaque imblocable de la phase 1. C’est une explosion d’énergie à zone d’effet qui ne peut être ni parée ni défendue avec le Bouclier. Il suffit de le reconnaître et de l’esquiver. Heureusement, vous avez tout le temps pour le faire.

À ce stade, il est temps de pousser Taro dans sa deuxième phase. Remarquez la lanterne autour de son cou. Sortez votre arc et utilisez Focus pour aligner un tir et tirer sur la lanterne – cela fera éclater le feu à l’intérieur, aveuglant temporairement et étourdissant Taro. Courez et lancez votre attaque de sprint sur lui et continuez à le frapper jusqu’à ce que vous ayez une action Rot prête. Utilisez Rot Hammer, et cela devrait faire suffisamment de dégâts pour pousser Taro dans sa deuxième phase. Si ce n’est pas le cas, répétez ce processus.

Phase 2

Vous saurez que la phase 2 a commencé lorsqu’une lueur orangée commence à apparaître autour de Taro. Fuyez, esquivez, quoi que vous ayez à faire pour sortir de là, il est sur le point de lancer une petite mais puissante attaque de zone d’effet enflammée.

Après avoir expulsé l’énergie, Taro bondira en arrière, se chargera et se précipitera droit sur vous avec une vitesse qu’il n’a jamais affichée auparavant. Optez pour l’esquive puis préparez-vous car il va essayer de vous balancer trois fois de plus et enfin vous écraser avec son épée pour un quatrième coup. L’épée de Taro explosera alors (vous blessant si vous êtes toujours à proximité). Sans arme, Taro commencera à ramper à quatre pattes – dans cette phase, il n’a plus la portée de son épée mais il se rattrape par des attaques plus rapides.

Dans cette phase, Taro a accès à toutes les attaques qu’il avait auparavant, bien qu’elles soient plus rapides. Il commencera également à courir à la périphérie de l’arène, attendant sa chance de frapper. Il se tournera et sautera sur vous avec les deux poings levés, se tournera et sautera sur vous avec sa main droite en arrière, ou se tournera et courra vers vous. Si les deux poings sont levés, il se prépare à descendre sur vous avec une livre au sol qui se répercute, infligeant des dégâts de zone d’effet. Si sa main droite est rétractée, il atterrira sur vous et vous griffera le visage, balançant également sa queue pour vous frapper si vous essayez d’esquiver derrière lui. Ces attaques frappent fort, mais elles sont assez faciles à esquiver si vous vous éloignez de Taro pendant qu’il attaque.

La dernière attaque est un peu plus difficile à gérer. Si Taro se met à courir vers vous, il se prépare à bondir. S’il se jette sur vous et que vous n’esquivez pas assez rapidement d’un côté ou de l’autre, il vous attrapera et vous serrera jusqu’à ce que le corps de Kena fasse un bruit de claquement terrifiant, infligeant beaucoup de dégâts. Cette attaque est imblocable – vous ne pouvez pas utiliser Bouclier ou une parade pour la contrer, ni frapper Taro avec une flèche pour l’étourdir hors de l’attaque. Une fois que l’attaque est en mouvement, vous ne pouvez que l’esquiver ou (en supposant qu’elle soit allumée) tirer la lanterne autour du cou de Taro pour l’aveugler et le faire trébucher.

Peu importe ce que fait Taro, votre objectif reste le même. Attendez que sa lanterne s’allume, tirez dessus avec une flèche pour l’étourdir, puis continuez à vous balancer sur lui jusqu’à ce que vous ayez assez de courage pour utiliser Rot Hammer. Rincez et répétez. Finalement, il tombera.