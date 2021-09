Kena: Bridge Of Spirits Corrupt Woodsmith Boss Guide – Comment battre Adira

Semblable à Corrupt Taro, Corrupt Woodsmith est un test des capacités et des stratégies que vous avez développées jusqu’à présent dans Kena: Bridge of Spirits. Dans le cas de Taro, cela concerne principalement l’arc spirituel, car la plupart des moyens de l’affaiblir et de faciliter le combat sont liés au fait de tirer sur des parties de son corps. De même, Woodsmith concerne vos Spirit Bombs récemment acquis – ce combat vous oblige à utiliser régulièrement les capacités de bombe de Kena, il est donc essentiel de bien comprendre leur fonctionnement pour surmonter ce combat.

Dans le guide suivant, nous expliquons comment gérer au mieux le Woodsmith et ses attaques enflammées. Plus que le combat contre le boss de Taro, cette bataille vous testera sur votre capacité à garder une trace de votre environnement. Gardez toujours à l’esprit où se trouve le forgeron, ainsi que l’endroit où se trouvent les deux fleurs de guérison par rapport à vous. Tourner le dos au forgeron pour s’enfuir et guérir peut entraîner des décès facilement évitables – ce patron se comporte différemment selon la distance à laquelle vous vous trouvez et tourner le dos pour fuir signifie que vous aurez du mal à répondre à ses attaques à longue portée. Gardez un œil sur Woodsmith pour pouvoir suivre ses récits.

Lecture en cours : 13 choses à savoir avant de jouer à Kena : Bridge of Spirits

Plus de guides Kena: Bridge Of Spirits:

Capacités que vous devriez débloquer à l’avance: Sprint Attack Heavy, Perfect Charge, Focus, Bind Multishot, Quickdraw Bomb, Rot Hammer, Enter the Fray, Rot Infused Bomb

La phase 1

Dès que le combat commence, préparez-vous à sauter. Woodsmith commence le combat en se jetant sur vous avec une seule barre oblique – il frappe fort mais il est facile de doubler le saut. Vous remarquerez probablement que Woodsmith brille d’une énergie bleue, l’énergie étant siphonnée du cœur du village au centre de l’arène. Pendant qu’elle siphonne cette énergie, Woodsmith ne peut pas être blessé.

Après avoir sauté par-dessus son premier coup, utilisez Spirit Bomb sur le Village Heart. Cela provoquera l’éclatement de la roche qui protège le noyau de l’énergie, envoyant une vague de feu que vous devrez franchir. Double sautez dessus et sortez votre Spirit Bow, ralentissant le temps. Tirez rapidement trois coups dans l’énergie jaune au centre du cœur et il explosera, époustouflant Woodsmith.

Sprintez à Woodsmith et utilisez Sprint Attack Heavy et enchaînez avec une attaque lourde Perfect Charge avant de terminer votre assaut avec Rot Hammer (en supposant que Enter the Fray soit déverrouillé et que vous commenciez chaque combat avec une Rot Action préparée). Alors que Woodsmith commence à se relever, reculez pour esquiver sa petite rafale de zone d’effet. Elle sautera ensuite vers le Cœur du Village pour le reforger. Alors qu’elle commence à travailler, des rafales de feu apparaîtront autour de l’arène, provoquant de petites vagues de feu circulaires pour couvrir la zone – vous devrez sauter par-dessus. Si vous vous sentez effronté, profitez-en pour tirer sur Woodsmith avec quelques flèches.

Dans l’assaut, Woodsmith créera également des ennemis normaux pour venir l’aider. Ignore les. Ils ne seront plus là pour longtemps. Gardez vos distances avec Woodsmith, en l’attirant dans une autre attaque de fente que vous pouvez doubler sauter par-dessus. Dès que vous atterrissez, Spirit Bomb le cœur à nouveau, double sautez par-dessus la vague de feu et sortez votre Spirit Bow pour ralentir le temps et obtenir vos trois tirs sur l’énergie à l’intérieur. L’explosion étourdit à nouveau Woodsmith, mais elle détruira également instantanément les ennemis normaux qu’elle a invoqués. Certains des ennemis détruits peuvent laisser tomber de l’énergie de Courage – utilisez Spirit Pulse pour envoyer votre Rot pour le récupérer.

Comme avant, courez pour un Sprint Attack Heavy. Cette fois, enchaînez avec des attaques légères, en essayant d’obtenir suffisamment de coups pour gagner suffisamment de courage pour utiliser Rot Hammer. Comme avant, assurez-vous de battre en retraite avant que Woodsmith ne se lève et ne libère son éclat de zone d’effet et préparez-vous à reforger le cœur du village et à couvrir l’arène de feu.

Répétez simplement ce que vous venez de faire – cette fois, cependant, après avoir tiré trois fois sur le cœur du village, l’explosion détruira complètement la source d’énergie. Sans la possibilité de réparer à nouveau son bouclier, une cinématique rapide se jouera et Woodsmith entrera dans sa deuxième phase.

Phase 2

Il est très facile de parcourir l’intégralité de la première phase de Woodsmith sans être touché. On ne peut pas en dire autant de la phase 2-Woodsmith abandonnera complètement la défense dans la seconde moitié de sa bataille de boss et vous poursuivra avec une frénésie mortelle. Essayez de bien comprendre ses paroles afin de savoir si vous devez esquiver, parer ou sauter pour éviter ses coups. L’esquive fonctionnera toujours, donc si vous voulez être en sécurité, comptez-vous sur cela. Cela dit, une parade ou un double saut au bon moment peut venir en prise pour obtenir des contre-attaques.

La seule attaque à laquelle vous devez faire attention plus que toutes les autres est son attaque de lancer. Le tell est heureusement facile à voir – Woodsmith recule et ramène son marteau comme pour le lancer comme un boomerang, prenant le temps de l’allumer. Maintenant, la raison pour laquelle Woodsmith agit comme si elle allait faire un boomerang avec son marteau, c’est parce que c’est exactement ce qu’elle va faire. Alors évitez le lancer initial de manière à ne pas vous retrouver sur la trajectoire du projectile de retour.

N’esquivez pas trop tôt car Woodsmith peut ajuster son lancer – vous devez attendre que le marteau ait réellement quitté sa main avant d’esquiver. Elle peut ajuster son lancer pour lancer le marteau vers le haut aussi, alors ne pensez pas que vous pouvez double saut insolemment dès que vous la voyez préparer son lancer et esquiver facilement la frappe de cette façon.

Le reste des attaques de Woodsmith est à courte portée. Elle a une seule attaque slash qui inflige une énorme quantité de dégâts et une attaque combo où chaque mouvement inflige des dégâts modérés. Garder un peu de distance est essentiel pour éviter ces attaques car leurs tell sont très similaires. Cependant, éloignez-vous trop et elle utilisera l’attaque de fente de la première phase.

Appâter cette attaque de fente peut être utile au fur et à mesure que le combat se poursuit, car Woodsmith en profitera occasionnellement pour entrer dans une frénésie et forger de nouveaux serviteurs pour se battre à ses côtés. Ces épisodes créatifs de la sienne libéreront les anneaux de feu que vous avez dû franchir lors de la phase 1. Traiter avec les petits ennemis et Woodsmith en même temps peut être délicat car se concentrer sur eux peut vous détourner d’elle. Alors que Woodsmith se forge de nouveaux ennemis, essayez de les éloigner d’elle. Lorsqu’elle aura terminé, elle sera probablement attirée par vous, que vous pourrez ensuite doubler sauter par-dessus.

À partir de là, vous pouvez soit utiliser Rot Infused Bomb pour ralentir tout le monde et obtenir de bons coups pour éclaircir le troupeau, soit utiliser Bind Multishot pour ralentir spécifiquement le Woodsmith et endommager tout le monde. Si vous avez assez de courage pour utiliser les deux, allez-y. C’est un combo assez méchant.

Mais votre stratégie principale tout au long de cette phase est de continuer à éviter les attaques de Woodsmith jusqu’à ce que vous ayez une ouverture pour lui lancer une bombe spirituelle. Elle peut repousser les bombes mais elle ne pourra pas toutes les contrer. Quand on colle, utilisez Spirit Pulse pour le déclencher. Cela brisera temporairement l’armure rocheuse du Woodsmith, révélant son point faible jaune brillant. Sortez votre Spirit Bow et utilisez Focus pour aligner votre tir et infliger des dégâts importants. Il est à noter que vous pouvez arrêter le forgeron en train de forger de nouveaux serviteurs en la bombardant pendant qu’elle est en train de créer – c’est un moyen facile de s’assurer que le combat reste en tête-à-tête entre vous et elle.

Répétez le processus de bombardement de Woodsmith pour révéler et attaquer son point faible et elle finira par tomber.