Kena: Bridge Of Spirits de nouveau reporté au 21 septembre

Le développeur Ember Lab a annoncé que le jeu d’aventure Kena: Bridge of Spirits a subi un autre retard et sera désormais lancé le 21 septembre.

Sur le compte Twitter officiel du jeu, Ember Lab a déclaré que le studio avait “travaillé extrêmement dur” sur Kena: Bridge of Spirits mais avait besoin de plus de temps pour “polir le jeu sur toutes les plateformes”. Le studio a pris la décision de sortir le jeu de sa sortie le 24 août car le temps supplémentaire sera “critique pour assurer la meilleure expérience possible”, a déclaré Ember Lab dans un communiqué.

Kena: Bridge of Spirits devait initialement être lancé le 24 août. Le jeu serait sorti à peu près au même moment que d’autres grands titres d’août comme 12 Minutes (19 août), Ghost of Tsushima Director’s Cut (20 août), Psychonauts 2 (25 août) et No More Heroes 3 (27 août). Bien qu’il ne soit pas directement lié, le retard de Kena libère de l’espace dans le calendrier de sortie chargé d’août.

Cela marque le troisième retard de Kena (similaire à Riders Republic) et n’est qu’une autre tique sur la longue liste de jeux qui ont été repoussés cette année (en grande partie à cause de la pandémie de coronavirus).

Kena: Bridge of Spirits est toujours lancé sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5. Nous avons eu l’occasion de découvrir un gameplay à huis clos et sommes repartis impressionnés par les fondements thématiques. Dans notre aperçu, l’éditeur Phil Hornshaw a déclaré que le mélange de conception de jeu et de tropes “fait du monde de Kena un monde profond et fascinant – et mérite d’être exploré plus avant”.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.