Kena: Bridge of Spirits détaille le mode photo et obtient une bande-annonce de lancement

Laboratoire de braise a publié à la fois une bande-annonce de lancement et une bande-annonce en mode photo pour un jeu d’action-aventure Kena : Pont des esprits, parallèlement à l’annonce que Maximum Gams traitera avec une édition Deluxe physique du jeu qui sera disponible pour les versions PlayStation 5 et PlayStation 4 d’ici novembre.

Découvrez l’incroyable bande-annonce de lancement ci-dessous.

“Notre communauté a exprimé son désir d’une édition physique dès le moment où nous avons annoncé le jeu pour la première fois”, a expliqué Josh Grier, directeur des opérations d’Ember Lab. “C’est un honneur de créer un jeu que les gens veulent ajouter à leurs collections, et nous sommes ravis de nous associer à Maximum Games pour que cela se produise si rapidement après le lancement initial.”

Le jeu sera disponible en numérique d’abord à partir du 21 septembre sur PS4, PS5 et PC (via Epic Games Store), puis les versions physiques débarqueront en novembre.

Découvrez la bande-annonce du mode photo ci-dessous, qui présente divers outils à votre disposition, notamment la possibilité de “mettre en pause l’action pour mettre en scène les personnages du jeu – y compris le Rot avec la garde-robe de chapeaux en option, puis de reprendre l’action pour les apporter vivre.” Tout cela est très charmant. https://youtu.be/yExmnI46srY

Cela vient après qu’Ember Labs ait à nouveau retardé Kena: Bridge of Spirits, le studio repoussant le jeu d’un mois en septembre afin de le peaufiner.

Le jeu a été initialement annoncé en juin 2020 lors de la vitrine PS5 de Sony et a attiré beaucoup d’attention pour ressembler essentiellement à un film jouable de Dreamworks.

Il a également connu un certain nombre de retards : d’abord, il a été retardé de sa date de sortie prévue pour 2020 au premier trimestre 2021, puis il a été retardé en août, et maintenant il a été repoussé une fois de plus au 21 septembre (c’est demain !).

Le jeu sera disponible sur PS4 et PS5, et l’acheter une fois vous donne accès aux deux versions.