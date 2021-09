Dans la vidéo ci-dessus, le jeu est réglé sur Master Spirit Guide, la difficulté la plus difficile du jeu, des règles de paramètres telles que perdre courage lorsqu’on se fait toucher, les ennemis devenant beaucoup plus agressifs et les ennemis infligeant plus de dégâts. Nous conquérons le premier boss mineur dans ce mode sans hud ni dégâts subis pour augmenter la mise.